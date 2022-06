Isle of Man TT 2022: Fehler bei Identifizierung nach tödlichem Unfall

Audio-Player laden

Die Veranstalter der Isle of Man TT haben bekanntgegeben, dass es nach dem tödlichen Unfall im Seitenwagen-Rennen am Samstag zu einer Verwechslung kam. Nicht Beifahrer Olivier Lavorel wurde getötet sondern Fahrer Cesar Chanel.

Das Seitenwagen-Rennen musste nach dem Zwischenfall in Ago's Leap abgebrochen werden. Ursprünglich hieß es, Beifahrer Lavorel sei an der Unfallstelle verstorben. Am Mittwoch erfolgte eine Klarstellung. Tatsächlich war es Fahrer Chanel, der ums Leben kam. Lavorel wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus von Liverpool gebracht.

"Eine erste Identifizierung wurde nach den üblichen Verfahren durchgeführt und scheint zu einer Verwechslung geführt zu haben", teilen die Verantwortlichen mit. "Wir sind nun der Meinung, dass es sich um Cesar Chanel handelt, der am Samstag, den 4. Juni, an der Unfallstelle starb. Olivier befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand und wird weiter behandelt."

"Die Familien der beiden Teilnehmer sind informiert worden", teilen die Veranstalter mit. "Eine gründliche Überprüfung der Verfahren zur Identifizierung der Teilnehmer wird zu gegebener Zeit stattfinden. Unsere Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen von Olivier und Cesar in dieser wahrhaft erschütternden Zeit. Wir bitten die Menschen, keine Spekulationen in den sozialen Medien zu verbreiten."

Bei der diesjährigen TT gab es bereits drei Todesfälle. Neben Cesar Chanel verloren auch Mark Purslow und Davy Morgan ihre Leben. Purslow verunglückte beim Training und für Morgan kam nach einem Sturz im ersten Supersport-Rennen jede Hilfe zu spät.

Mit Bildmaterial von TT Isle of Man.