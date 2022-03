Isle of Man TT 2022: John McGuinness mit der Startnummer eins

Audio-Player laden

John McGuinness, die TT-Legende von der Isle of Man, wird mit der Startnummer eins in die Superbike-Rennen 2022 bei der diesjährigen Veranstaltung gehen. Sie feiert nach zwei Jahren ihr Comeback.

Der Ausbruch der Corona-Pandemie hatte die Tourist Trophy auf der Isle of Man gleich zweimal in Folge in die Knie gezwungen, denn sowohl 2020 als auch 2021 musste die Veranstaltung abgesagt werden. Es war das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass die TT in aufeinanderfolgenden Jahren ausgesetzt wurde.

Doch in diesem Jahr nimmt sie wieder Fahrt auf. In der Rennwoche gibt es zwei Superbike-Wettbewerbe - darunter die Senior TT -, zwei Supersport-Rennen, ein Superstock-Rennen, ein Supertwins-Rennen und zwei Rennen für Seitenwagen.

Im Vorfeld der Auftaktveranstaltung zur TT 2022 im nächsten Monat wurde nun die Startreihenfolge der 20 gesetzten Fahrer für die Superbike-Rennen veröffentlicht.

Angeführt wird das Feld vom 23-fachen TT-Sieger McGuinness, der nach einer desaströsen TT 2019 mit Norton zu Honda zurückkehrt. McGuinness' letzter Superbike-Sieg bei der TT gelang ihm 2015, als er mit Honda sensationell das Senior-Rennen gewann.

Der TT-Legende hatte im Laufe ihrer Karriere schon mehrmals die Startnummer eins und ist es gewohnt, das Tempo vorzugeben. Auf sie folgt der letzte Senior-TT-Sieger Dean Harrison. Er bleibt bei DAO Racing Kawasaki, wo er alle seine drei TTs gewonnen hat.

Der erfahrene Michael Rutter geht auf seiner Bathams-BMW mit der Startnummer drei ins Rennen, während Ian Hutchinson auf der Milwaukee-BMW seine angestammte Startnummer vier zugeteilt wurde. James Hillier hat die Startnummer fünf. Er wird sein Debüt bei der TT auf einer Yamaha für OMG Racing geben.

Michael Dunlop startet als Sechster, um auf der von Paul Bird Motorsport betriebenen Ducati Panigale V4 R seinen 19 Siegen einen weiteren hinzuzufügen. Dahinter reihen sich Gary Johnson (BMW), Davey Todd (Honda) und David Johnson (Yamaha) ein.

Isle-of-Man-Rekordhalter Peter Hickman startet mit der neu gebrandeten BMW von seinem gewohnten Platz zehn. McGuinness' Rookie-Teamkollege Glenn Irwin, mehrfacher Sieger beim North West 200 und Spitzenreiter bei den britischen Superbikes, geht bei seinem TT-Debüt von Platz 22 ins Rennen.

Die vollständige Startliste der Top 20 der Isle of Man TT Superbike:

1. John McGuinness - Honda Racing UK, Honda

2. Dean Harrison - DAO Racing Kawasaki, Kawasaki

3. Michael Rutter - Bathams Ales, BMW

4. Ian Hutchinson - Milwaukee BMW Motorrad, BMW

5. James Hillier - RICH Energy OMG Racing, Yamaha

6. Michael Dunlop - PBM Ducati, Ducati

7. Gary Johnson - Specsavers/NL Motorcycles, BMW

8. Davey Todd - Milenco by Padgett's Motorcycles, Honda

9. David Johnson - RICH Energy OMG Racing, Yamaha

10. Peter Hickman - Gas Monkey Garage by FHO Racing, BMW

11. Conor Cummins - Milenco von Padgett's Motorcycles, Honda

12. Jamie Coward - KTS Racing powered by Steadplan, Yamaha

13. Lee Johnston - Ashcourt Racing, BMW

14. Philip Crowe - Handtrans Haulage/Nigel Appleyard, BMW

15. Sam West - The Street Diner, BMW

16. Dominic Herbertson - Haith, BMW

17. Brian McCormack - FHO Racing BMW/The Roadhouse Macau, BMW

18. Derek Sheils - The Roadhouse Macau, BMW

19. Shaun Anderson - Hawk Racing Suzuki, Suzuki

20. Craig Neve - Callmac Scaffolding, BMW

