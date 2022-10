Isle of Man TT 2022: Seitenwagen-Fahrer Lavorel an Verletzungen verstorben

Audio-Player laden

Der französische Seitenwagen-Beifahrer Olivier Lavorel ist knapp fünf Monate nach einem schweren Unfall bei der Isle of Man TT verstorben. Das gaben die Veranstalter bekannt. Im vergangenen Juni ist im ersten Seitewagen-Rennen das Gespann mit der Startnummer 39 in der ersten Runde verunglückt.

Der Fahrer Cesar Chanel verstarb bei diesem Unfall. Beide Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Da sie ihre Identifikationsmarken vertauscht hatten, wurde zunächst Lavorel als verunglückter Fahrer identifiziert.

Seine Mutter erkannte die falsche Identifikation. Eine Untersuchung konnte aber nicht feststellen, warum die beiden Fahrer ihre Identifikationsmarken vertauscht hatten. Sie wurden anhand von Haar- und Blutproben identifiziert.

Lavorel wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Liverpool gebracht. Anschließend wurde seine Behandlung in Frankreich fortgesetzt. Nun ist er an den Folgen der Verletzungen verstorben. Er ist der sechste Tote der Isle of Man TT im Jahr 2022.

"Die Isle of Man TT ist tief betrübt über den Tod des Seitenwagenfahrers Olivier Lavorel aus Sillingy, Frankreich", heißt es in der offiziellen Mitteilung. "Olivier erlitt schwere Verletzungen bei einem Unfall in der Eröffnungsrunde des ersten Seitenwagenrennens."

"Der Unfall ereignete sich bei Ago's Leap, knapp eine Meile nach dem Start der Strecke. Olivier wurde mit dem Flugzeug in ein Krankenhaus nach Liverpool geflogen, bevor er Ende Juni in ein Krankenhaus in Frankreich verlegt wurde, wo seine Behandlung fortgesetzt wurde."

"Olivier und Cesar waren TT-Neulinge, aber sie waren ein erfahrenes Paar, das zahlreiche Siege und Podestplätze in den nationalen französischen Seitenwagenmeisterschaften errungen hat. Wir sprechen Oliviers Familie, Freunden und Angehörigen in dieser tragischen Zeit unser tiefstes Mitgefühl aus."

In diesem Jahr verunglückten zum ersten Mal seit der TT im Jahr 1970 sechs Fahrer tödlich. Das waren auch die Motorradrennfahrer Mark Purslow und Davey Morgan. Bei den Seitenwagen verunglückte zudem das Vater- und Sohn-Gespann Roger und Bradley Stockton.

