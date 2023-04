Isle of Man TT 2023: Lizenz entzogen - Ian Hutchinson darf nicht starten

Audio-Player laden

Ian Hutchinson darf in diesem Jahr nicht an den TT-Rennen auf der Isle of Man teilnehmen. Dem 16-fachen Sieger wurde aus gesundheitlichen Gründen vom Verband Auto-Cycle-Union (ACU) die Rennlizenz entzogen. Der Brite hatte Anfang März beim Training mit dem Rennrad in Spanien einen Schlaganfall erlitten.

Mittlerweile erholt sich der 43-Jährige davon. Ursprünglich war geplant, dass Hutchinson mit dem TAS-Racing-Team und einer BMW M1000RR auf der Isle of Man antreten wird. Aufgrund der gesundheitlichen Probleme sah sich der Verband gezwungen, ihm die Rennlizenz zu entziehen.

Diese Sperre gilt für zwölf Monate. Hutchinson geht es Tag für Tag besser und darf auch wieder mit dem Auto fahren. Das Team respektiert den Lizenzentzug, weil das vom Reglement gedeckt ist. Gesundheit geht vor.

"In erster Linie gilt unsere Sorge Ian", sagt TAS-Teamchef Philip Neill. "Wir unterstützen ihn auf seinem Weg der vollständigen Genesung. Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir unsere erste TT seit 23 Jahren verpassen - abgesehen von den Corona-Jahren natürlich."

Die TT geht 2023 vom 29. Mai bis zum 10. Juni über die Bühne. In der ersten Woche finden die Qualifyings der verschiedenen Klassen statt und ab dem 3. Juni die Rennen. Den krönenden Abschluss bildet am letzten Tag die Senior TT.

Mitte April feiert TT-Legende John McGuinness seinen 51. Geburtstag Foto: Honda UK

Die Startreihenfolge für die Top-20-Fahrer für die Superstock TT, die Superbike TT und die Senior TT steht auch bereits fest. David Johnson (Honda) führt das Feld mit der Startnummer 1 an. Im Vorjahr war der Australier verletzungsbedingt nicht dabei.

Mit Nummer 2 steht Dean Harrison (Kawasaki) an der Startlinie. Nachdem er im Vorjahr sieglos geblieben ist, will er seinen bisher drei Triumphen weitere hinzufügen. TT-Legende John McGuinness hängt seinen Helm noch nicht an den Nagel.

Der 50-Jährige hat seinen Vertrag mit Honda UK verlängert. Mit der japanischen Marke hat McGuinness 16 seiner 23 TT-Siege errungen. Nachdem er im Vorjahr die Startnummer 1 hatte, startet er diesmal als Dritter in die Rennen.

Michael Dunlop hat wieder seine bevorzugte Startnummer 6. Der 21-fache TT-Sieger greift mit einer Honda von Hawk-Racing an. Hinter Dunlop startet der zweimalige BSB-Champion Josh Brookes mit einer BMW von FHO-Racing.

Peter Hickman hält den absoluten Rundenrekord auf der Isle of Man Foto: BMW

Er ist Teamkollege von Peter Hickman, der wieder seine gewohnte Startnummer 10 hat. Im Vorjahr hat Hickman die Rennen der Klassen Superbike TT, Superstock TT und die Senior TT gewonnen. Er hält auf der 60 Kilometer langen Strecke auch den Rundenrekord.

Veteran Michael Rutter probiert es mit dem MotoGP-Ableger der Honda RC213V-S in der Superbike-Klasse. Rutter trägt die Startnummer 12.

In diesem Jahr gibt es in der Rennwoche zwei zusätzliche Rennen. Die Superstock- und Supertwins haben einen zweiten Lauf erhalten.

Top 20 Startreihenfolge für Superbike, Senior und Superstock:

1 David Johnson - C&L Fairburn Properties by Jackson Racing Honda

2 Dean Harrison - DAO Racing Kawasaki

3 John McGuinness - Honda Racing UK Honda

4 Jamie Coward - KTS Racing powered by Steadplan Honda

5 James Hillier - OMG Racing Yamaha

6 Michael Dunlop - Hawk Racing Honda

7 Josh Brookes - FHO Racing BMW

8 Davey Todd - Milenco by Padgett's Motorcycles Honda

9 Lee Johnston - Ashcourt Racing Honda

10 Peter Hickman - FHO Racing BMW

11 Conor Cummins - Milenco by Padgett's Motorcycles Honda

12 Michael Rutter - Bathams Racing Honda

13 Dominic Herbertson - APERO BMW

14 Philip Crowe - Nigel Appleyard / Agri Wash BMW

15 Nathan Harrison - Honda Racing UK Honda

16 Mike Browne - Burrows Engineering / RK Racing BMW

17 Gary Johnson - Smith's Motors / JR Performance Honda

18 Shaun Anderson - Team Classic Suzuki Suzuki

19 Sam West - Street Diner Racing BMW

20 Craig Neve - Bathams Racing Honda

Mit Bildmaterial von BMW.