Isle of Man TT 2023: Michael Dunlop feiert im SBK-Rennen den 23. TT-Sieg

Honda-Pilot Michael Dunlop hat bei der Isle of Man TT das Superbike-Rennen gewonnen. Nach dem Sieg im ersten Supersport-Rennen am Samstag gab Dunlop auch im ersten Rennen mit der 1.000er das Tempo von Beginn an vor und wurde nach sechs Runden auf dem Mountain Course als Sieger gefeiert. Peter Hickman (BMW) wurde Zweiter, Dean Harrison (Kawasaki) vervollständigte das Podium.

Mit seinem 23. TT-Sieg zog Michael Dunlop mit mit TT-Legende John McGuinness gleich, der einer der ersten Gratulanten war. Eine starke Schlussoffensive von Peter Hickman machte den Ausgang des Rennens spannend.

Dean Harrison kam als erster Spitzenfahrer ins Ziel. Kurz danach beendete Michael Dunlop seine sechste Runde und war 18 Sekunden schneller als Dean Harrison. Bei der Zieldurchfahrt von Peter Hickman war dann klar, dass Michael Dunlop das Rennen mit 8,2 Sekunden Vorsprung gewonnen hat.

Michael Dunlop liefert Kritikern eine knallharte Antwort

"Es war ein gutes Rennen", kommentiert Michael Dunlop. "In der letzten Runde nahm ich Tempo raus, weil es viele gelbe Flaggen gab. Ich kontrollierte den Vorsprung. Die Leute meinten, ich habe es mit dem Superbike nicht mehr drauf. Doch ich hatte hier ein wirklich tolles Motorrad. Es war aber sicher nicht einfach."

"Peter und Dean sind hier richtig flott. Ich freue mich sehr. Das Motorrad lief toll und ich fühlte mich richtig gut. Ich bin happy", bemerkt Dunlop, der jetzt auf einer Stufe mit McGuinness steht. "Ich habe mir nie Gedanken über die Anzahl der Siege gemacht. John war immer ein toller Botschafter für den Motorradsport. Es ist fantastisch, mit ihm auf einer Stufe zu stehen", freut sich Dunlop.

"Ich fuhr zu Johns Glanzzeiten gegen ihn, jetzt gegen Peter und Dean auf deren Höhepunkt. Es wird nicht einfacher", bemerkt Dunlop und widmet den Sieg seinem Team: "Ich freue mich für meine Jungs. Wir sind ein privates Team. In den vergangenen Jahren wurden meine Fähigkeiten auf dem Superbike angezweifelt. Ich freue mich, jetzt wieder ganz oben zu stehen."

Warum Peter Hickman zu Beginn viel Zeit verlor

Peter Hickman war vor dem Superbike-Rennen der Favorit. Doch technische Probleme an der BMW M1000RR warfen "Hicky" zu Beginn zurück und verhinderten einen Sieg. "Ich bin halbwegs happy mit dem Rennen", erklärt der Vorjahressieger nach dem Rennen.

Peter Hickman kämpfte mit der Bremse und dem Schaltautomat Foto: Isle of Man TT Races

"Mein Schaltautomat fiel zeitig aus und ich musste ohne ihn auskommen. Manchmal funktionierte er wieder, dann setzte er wieder aus. Mir war klar, dass es unter diesen Bedingungen ein hartes Rennen wird", berichtet Hickman, der im Laufe des Rennens auch noch Bremsprobleme bekam.

"Das Motorrad war über die Bodenwellen so unruhig, dass die Bremsbeläge nach außen gedrückt wurden", schildert Hickman. "Jedes Mal konnte ich den Bremshebel bis an den Stummel ziehen. Wirklich jedes Mal. Ich musste in den Bremszonen immer drei Mal pumpen, um genug Bremswirkung zu haben. Das ist sehr nervig und erschwert es, schnell zu fahren."

Honda, BMW, Kawasaki und Yamaha in den Top 4 vertreten

Der Rundenrekord wurde im Superbike-Rennen nur knapp verfehlt. In der letzten Runde kratzte Peter Hickman mit seiner BMW an der bestehenden Bestmarke und fuhr in 16:42.824 Minuten (135,445 Meilen pro Stunde) die schnellste Runde des Rennens. Sollte das Wetter weiterhin mitspielen, dann dürfte der Rundenrekord in diesem Jahr noch fallen.

James Hillier (Yamaha) wurde als Vierter gewertet. Platz fünf ging an Jamie Coward (Honda). John McGuinness (Honda) schaffte es im Alter von 51 Jahren in die Top 6. Josh Brookes (BMW), Dominic Herbertson (BMW), Michael Rutter (Honda) und Shaun Anderson (Suzuki) komplettierten die Top 10.

Julian Trummer (Honda) schaffte im Superbike-Rennen den Sprung in die Top 20. Der Österreicher wurde auf P18 gewertet.

Die Isle of Man TT wird am Dienstag mit dem Superstock-Rennen und dem Supertwin-Rennen fortgesetzt (zur Übersicht).

Mit Bildmaterial von Isle of Man TT Races.