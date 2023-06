Isle of Man TT 2023: Peter Hickman holt im Superstock-Rennen den elften TT-Sieg

Peter Hickman hat mit seiner BMW M1000RR die Geschichte der Isle of Man TT umgeschrieben. Auf seinem Weg zum Sieg im zweiten Superstock-Rennen stellte Hickman einen neuen Rundenrekord auf.

In der finalen Runde umrundete "Hicky" den Kurs mit einem Durchschnitt von 136,358 Meilen pro Stunde (219,447 km/h). Es war der elfte TT-Sieg des Briten. Michael Dunlop (Honda) musste sich knapp geschlagen geben. Dean Harrison (Kawasaki) wurde Dritter.

Erneut gab es einen Zweikampf an der Spitze. Peter Hickman übernahm vom Start weg die Führung. Der Pflicht-Boxenstopp nach Runde eins verlief für alle Spitzenfahrer nach Plan. Nach zwei Runden lag Peter Hickman fünf Sekunden vor Michael Dunlop.

Beeindruckende Rekordrunde mit der Superstock-BMW

In der dritten und letzten Runde zog Peter Hickman das Tempo noch einmal an und befand sich auf Kurs zu einem neuen Rundenrekord. Michael Dunlop lief auf der Strecke auf Dean Harrison auf, der 40 Sekunden eher ins Rennen gestartet war. Peter Hickman hatte auf den finalen Kilometern freie Fahrt.

Michael Dunlop fuhr als erster Fahrer vor Dean Harrison ins Ziel. Wenig später überquerte Peter Hickman die Ziellinie und unterbot mit dem Stock-Motorrad den bestehenden Rundenrekord.

Peter Hickman: Auch bei der Senior-TT mit dem Stock-Bike?

"Ich freue mich wie verrückt", bemerkt der Sieger des Superstock-Rennens. "Ich muss mich beim FHO-Team bedanken, die sich in dieser Woche für mich den Arsch aufreißen. Es ist nie einfach hier. Michael Dunlop ist in Form, Dean ist ebenfalls sehr schnell. Alle pushen hart, was toll zu sehen ist."

Verzichtet Peter Hickman in der Senior-TT auf die Mehrleistung des Superbikes? Foto: Isle of Man TT Races

"Das Superstock-Bike läuft hier richtig gut. Es funktionierte von Beginn an tadellos. In der ersten Runde fühlte ich mich noch nicht so richtig wohl, doch danach fand ich meinen Rhythmus", berichtet Hickman.

Die große Frage ist, ob Hickman mit dem Superstock-Bike bei der Senior-TT antritt und auf das leistungsstärkere Superbike verzichtet. "Das ist wirklich eine gute Frage. Das beschäftigt aktuell einige. Wir werden das heute Abend besprechen. Das Superstock-Bike hat an einigen Stellen Vorteile, das Superbike an anderen. Wir müssen müssen die Situation analysieren und eine Entscheidung für morgen treffen", bemerkt Hickman.

Michael Dunlop muss auf den 26. TT-Sieg warten

Im Superstock-Rennen hatte Michael Dunlop zum ersten Mal die Chance, die Alltime-Bestmarke von 26 TT-Siegen zu egalisieren. Doch auf Peter Hickmans Tempo hatte Michael Dunlop keine passende Antwort.

Michael Dunlop stellte mit seiner Honda den höchsten Topspeed auf Foto: Isle of Man TT Races

"Es war heute wirklich harte Arbeit", gesteht Michael Dunlop nach den drei Runden mit der Honda Fireblade. "Ich lief auf einige andere Fahrer auf. Zu der Zeit nahm mir Peter etwas Zeit ab. Das Tempo wurde noch einmal schneller. Doch so ist das bei der TT."

Dean Harrison wurde ein weiteres Mal auf P3 gewertet. "Das Motorrad lief perfekt", kommentiert der Kawasaki-Pilot. "Ich versuchte, mein Bestes zu geben. Ich hatte einen ordentlichen Vorsprung zum Vierten und wusste, dass ich den Rückstand auf Michael nicht aufholen werde. Deshalb kontrollierte ich das Rennen bestmöglich. Das Motorrad wurde in der letzten Runde ziemlich heiß. Ich versuchte, die Temperatur runter zu bringen. Zum Glück habe ich das Motorrad in einem Stück ins Ziel gebracht."

Dean Harrison brachte Kawasaki erneut auf das Podium Foto: Isle of Man TT Races

Platz vier ging an Lokalmatador Conor Cummins (Honda), der keine einfache TT erlebt. Cummins musste wegen gesundheitlicher Beschwerden auf die ersten Rennen verzichten. Ex-BSB-Champion Josh Brookes (BMW) fuhr ein starkes Rennen und wurde Fünfter.

Jamie Coward (Honda), Jamies Hillier (Yamaha), John McGuinness (Honda), Dominic Herbertson (BMW) und Michael Rutter (BMW) landeten auf den Plätzen sechs bis zehn. David Datzer (BMW) beendete das Rennen auf P22.

Am Freitagnachmittag folgt das zweite Supertwin-Rennen. Die Senior-TT am Samstag bildet den Abschluss der Isle of Man TT 2023.

Mit Bildmaterial von Isle of Man TT Races.