Isle of Man TT 2023: Übersicht der Sieger und aktualisierte Alltime-Bestenliste

Die Isle of Man TT 2023 ist Geschichte. Vom ersten Trainingstag am 29. Mai bis zum finalen Rennen am 6. Juni begeisterte das größte Roadracing-Event der Welt mit tollem Motorsport und schrieb viele aufregende Geschichten.

In den Soloklassen machten Michael Dunlop und Peter Hickman die Siege untereinander aus. Ben/Tom Birchall wurden ihrer Favoritenrolle bei den Seitenwagen gerecht und gewannen beide Rennen.

Michael Dunlop startete mit viel Schwung in die diesjährige TT. Bereits im Training stellte Dunlop mit seinem Honda-Superbike einen neuen inoffiziellen Rundenrekord auf und gewann die beiden ersten Solorennen.

Dunlop hätte die Alltime-Bestmarke von 26 Siegen bereits in diesem Jahr knacken können, musste sich bei den finalen drei Solorennen aber Peter Hickman geschlagen geben.

Hickman gewann genau wie Dunlop vier der acht Rennen. Zudem stellte "Hicky" mit seiner BMW M1000RR im Superstock-Rennen einen neuen Rundenrekord auf. Für seine dritte und finale Runde benötigte Hickman nur 16:36.115 Minuten, was einem Rundendurchschnitt von 136,358 Meilen pro Stunde (219,447 km/h) entspricht.

Peter Hickman gewann die Senior-TT und hat 13 Siege auf seinem Konto Foto: Isle of Man TT Races

Joey Dunlops Bestmarke von 26 TT-Siegen überdauert mindestens noch ein weiteres Jahr. Doch im kommenden Jahr dürfte die einst als Rekord für die Ewigkeit gefeierte Bestmarke fallen, sofern Michael Dunlop seine Form bestätigt.

Überschattet wurde die diesjährige TT von einem Todesfall. Der Spanier Raul Torras Martinez verunglückte im ersten Supertwin-Rennen.

Supersport-Rennen 1 (3. Juni):

1. Michael Dunlop (Yamaha)

2. Peter Hickman (Triumph)

3. Dean Harrison (Yamaha)

Seitenwagen-Rennen 1 (3. Juni):

1. Ben Birchall/Tom Birchall (LCR-Honda)

2. Peter Founds/Jevan Walmsley (LCR-Honda)

3. John Holden/Maxime Vasseur (LCR-Yamaha)

Superbike-Rennen (4. Juni):

1. Michael Dunlop (Honda)

2. Peter Hickman (BMW)

3. Dean Harrison (Kawasaki)

Superstock-Rennen 1 (6. Juni):

1. Peter Hickman (BMW)

2. Michael Dunlop (Honda)

3. Dean Harrison (Kawasaki)

Supertwin-Rennen 1 (6. Juni):

1. Michael Dunlop (Paton)

2. Mike Browne (Paton)

3. Jamie Coward (Kawasaki)

Seitenwagen-Rennen 2 (7. Juni):

1. Ben Birchall/Tom Birchall (LCR-Honda)

2. Peter Founds/Jevan Walmsley (LCR-Honda)

3. Ryan Crowe/Callum Crowe (LCR-Honda)

Supersport-Rennen 2 (7. Juni):

1. Michael Dunlop (Yamaha)

2. Peter Hickman (Triumph)

3. Dean Harrison (Yamaha)

Superstock-Rennen 2 (9. Juni):

1. Peter Hickman (BMW)

2. Michael Dunlop (Honda)

3. Dean Harrison (Kawasaki)

Supertwin-Rennen 2 (9. Juni):

1. Peter Hickman (Yamaha)

2. Pierre Yves Bian (Paton)

3. Josh Brookes (Kawasaki)

Senior-TT (10. Juni):

1. Peter Hickman (BMW)

2. Dean Harrison (Kawasaki)

3. Michael Dunlop (Honda)

Die Fahrer mit den meisten TT-Siegen (Stand 12. Juni 2023):

Joey Dunlop - 26 Siege

Michael Dunlop - 25

John McGuinness - 23

Dave Molyneux - 17

Ian Hutchinson - 16

Ben Birchall - 14

Tom Birchall - 14

Mike Hailwood - 14

Peter Hickman - 13

Bruce Anstey - 12

Ian Lougher - 12

Steve Hislop - 11

Philip McCallen - 10

Giacomo Agostini - 10

Rob Fisher - 10

Stanley Woods - 10

Mit Bildmaterial von Isle of Man TT Races.