Isle of Man TT 2024 (Seitenwagen 2): Crowe-Brüder gewinnen nach Neustart

Ryan Crowe/Callum Crowe haben bei der Isle of Man Tourist Trophy (TT) das zweite Seitenwagen-Rennen gewonnen. Es war der zweite Sieg der Crowe-Brüder bei der diesjährigen TT (zum Rennbericht von Lauf 1).

Im zweiten Rennen hatten sie mit Ben Birchall/Kevin Rosseau starke Herausforderer, setzten sich aber dennoch souverän durch und lagen bei der Zieldurchfahrt mit mehr als 20 Sekunden vorn.

Auf Grund eines Sturzes im Qualifying mussten Ben Birchall/Kevin Rosseau das erste Rennen am Sonntagauslassen. Die Crowe-Bruder nutzten die Chance und fuhren zu ihrem ersten TT-Sieg.

Der zweite Sieg im heutigen Rennen war ähnlich souverän. Doch ein Abbruch brachte den Plan der Teilnehmer durcheinander und sorgte für zusätzliche Anspannung.

Was beim ersten Start am Vormittag passiert war

Das zweite Seitenwagen-Rennen wurde am Vormittag zum ersten Mal gestartet. Vom Start weg lagen die Crowe-Brüder an der Spitze. Ben Birchall/Kevin Rosseau fuhren auf Position zwei. Bereits in der ersten Runde hatten sich die Crowe-Brüder auf Höhe Ramsey Hairpin mit 11,3 Sekunden Vorsprung klar abgesetzt.

Als die Spitze die Bergsektion erreichte, wurde das Rennen abgebrochen. Die Top 3 parkten ihre Gespanne neben der Strecke und verständigten sich über Mobiltelefone mit ihren Teams. Es herrschte große Ungewissheit, was den Abbruch verursacht hat.

Todd Ellis/Emmanuelle Clement sorgten für einen Abbruch Foto: Isle of Man TT Races

Nach einer Viertelstunde gab der Veranstalter bekannt, dass das Gespann mit der Startnummer 11 von Todd Ellis und Emmanuelle Clement in einen Zwischenfall auf Höhe Waterworks verwickelt war. Laut ersten Berichten hieß es, dass sowohl Todd als auch seine Beifahrerin Clement "ok" sind.

Todd Ellis/Emmanuelle Clement kämpften gegen Blackstock/Rosney um die vierte Position und fuhren am Limit. Sie erlebten bereits eine Schrecksekunde wenige Minuten vor dem Zwischenfall, der zur roten Flagge geführt hat. Der zweite Start wurde auf den Nachmittag geschoben. Die Renndistanz betrug erneut zwei Runden.

Die Crowe-Brüder setzten sich auch beim Neustart an die Spitze

Nach dem Sieg im ersten Rennen und der starken Vorstellung beim ersten Start des zweiten Rennens waren die Crowe-Brüder erneut die Favoriten für den Sieg. Beim Neustart übernahmen sie ab der ersten Zwischenzeit die Führung. Bei Glen Helen hatten sie bereits 4,7 Sekunden Vorsprung auf Ben Birchall/Kevin Rosseau.

Der Vorsprung wuchs vor der Bergsektion bis auf knapp acht Sekunden an. Am Ende der ersten Runde hatten die Crowe-Brüder bereits einen Puffer von 13 Sekunden. Auf Position fuhr Dave Molyneux/Jake Roberts, knapp vor Lewis Blackstock/Patrick Rosney.

Ben Birchall/Kevin Rosseau erlebten keine reibungslose TT 2024 Foto: Isle of Man TT Races

In der zweiten Runde liefen die Crowe-Brüder auf der Strecke auf die Zweitplatzierten auf, die 20 Sekunden eher gestartet waren. Die Führenden gingen vorbei und befanden sich auf Kurs zum Sieg und zu einem neuen Rundenrekord für die Seitenwagen.

Nach zwei Runden auf dem gut 60 Kilometer langen Mountain Course bogen die Crowe-Brüder als erstes Gespann auf die Zielgerade und stellten den Sieg im zweiten Seitenwagen-Rennen sicher.

TT-Legende Dave Molyneux fuhr im Alter von 60 Jahren in die Top 3 Foto: Isle of Man TT Races

Ben Birchall/Kevin Rosseau meldeten sich nach dem Fauxpas im Qualifying mit einem zweiten Platz zurück. Komplettiert wurde das Podium von der 60-jährigen TT-Legende Dave Molyneux und seinen Beifahrer Jake Roberts.

Das zweite Supersport-Rennen war für 16:15 Uhr MESZ geplant, musste aber auf Grund eines Regenschauers abgesagt werden.

Mit Bildmaterial von Isle of Man TT Races.