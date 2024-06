Isle of Man TT 2024 (Supertwin 2): Michael Dunlop gewinnt nach Abbruch

Michael Dunlop (Paton) hat heute bei der Isle of Man Tourist Trophy (TT) 2024 seinen 29. Sieg sichergestellt. Im zweiten Supertwin-Rennen setzte sich Dunlop ab der ersten Zeitmessung an die Spitze und baute seinen Vorsprung im Laufe des Rennens weiter aus. Kurz vor dem Ende der zweiten Runde musste das Supertwin-Rennen abgebrochen werden.

Auf Grund der vielen Verschiebungen und des komprimierten Zeitplans verkürzten die Verantwortlichen das zweite Supertwin-Rennen auf zwei Runden. Somit waren keine Boxenstopps notwendig. Michael Dunlop, der am Samstag bereits das zweite Supersport-Rennen gewinnen konnte, hatte die Rolle des Favoriten inne.

Um 16:30 Uhr (MESZ) startete Paul Jordan mit seiner Yamaha R7 als erster Fahrer in das zwei Runden lange Supertwin-Rennen. Es folgten Jamie Coward (Kawasaki), Pierre Yves Bian (Paton), Michael Rutter (Yamaha), Rob Hodson (Paton), Michael Dunlop (Paton), Josh Brookes (Yamaha), Davey Todd (Kawasaki), Dominic Herbertson (Paton) und Peter Hickman (Yamaha).

Bei der ersten Messung auf Höhe Glen Helen lag Michael Dunlop mit 3,5 Sekunden vor Peter Hickman. Der Vorsprung vergrößerte sich bis Ballaugh Bridge auf 6,4 Sekunden. Jamie Coward lag knapp hinter Peter Hickman auf der dritten Position. Coward musste seine Kawasaki aber noch vor dem Ende der ersten Runde mit Defekt abstellen.

Yamaha-Pilot Peter Hickman wurde auf P2 gewertet Foto: Isle of Man TT Races

Michael Dunlop ging mit einem Vorsprung von 6,4 Sekunden Vorsprung in die zweite und finale Runde. Peter Hickman war weiterhin erster Verfolger. Mike Browne übernahm mit seiner Aprilia RS660 die dritte Position.

Obwohl Michael Dunlop mit einem komfortablen Vorsprung in die finale Runde ging, zog er das Tempo weiter an. Der 35-jährige Nordire befand sich auf Kurs zu einem neuen Rundenrekord in der Supertwin-Klasse. Auf Höhe Ballaugh Bridge hatte Dunlop bereits 14,1 Sekunden Vorsprung auf seinen ersten Verfolger.

Mike Browne landete mit seiner Aprilia RS660 auf der dritten Position Foto: Isle of Man TT Races

Rote Flaggen bremsten Dunlop und neutralisierten das Rennen. Er wurde als Sieger gewertet. Platz zwei ging an Peter Hickman. Mike Browne brachte Aprilia in die Top 3.

Die erste Information lautete, dass ein Zwischenfall in Handley’s Corner (Meile 12) für die roten Flaggen gesorgt hat. Weitere Hintergründe zum Abbruch folgen.

Mit Bildmaterial von Isle of Man TT Races.