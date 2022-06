Isle of Man TT: Vater/Sohn-Gespann verunglückt im Seitenwagen-Rennen

Audio-Player laden

Die Verantwortlichen der Isle of Man TT haben am Freitagabend bestätigt, dass ein tödlicher Unfall für den Abbruch des zweiten Seitenwagen-Rennens verantwortlich war. Das Gespann von Roger Stockton und Sohn Bradley verunglückte zu Beginn von Runde zwei im Bereich Ago's Leap.

"Mit tiefer Trauer bestätigen wir, dass Roger Stockton, 56, und Bradley Stockton, 21, aus Crewe, Cheshire, bei einem Unfall in der zweiten und letzten Runde des zweiten Seitenwagen-Rennens der Isle of Man TT 2022 ums Leben gekommen sind", heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters.

"Der Vorfall ereignete sich bei Ago's Leap, knapp eine Meile nach Beginn der Runde. Roger und Bradley waren Vater und Sohn beziehungsweise Fahrer und Beifahrer. Roger war ein erfahrener TT-Rennfahrer, das Rennen war sein 20. Start", teilen die Verantwortlichen mit.

"Er nahm von 2000 bis 2008 regelmäßig an der TT teil und kehrte dann 2010, 2017 und in diesem Jahr zurück. In seiner Karriere erreichte er insgesamt zwölf Top-20-Platzierungen und vier Top-10-Platzierungen sowie 10 Bronzemedaillen", so die Mitteilung.

Sohn Bradley Stockton war ein TT-Newcomer

"Bradley war ein Neuling bei der TT und beendete sein erstes TT-Rennen am Montag auf einem beeindruckenden achten Platz an der Seite seines Vaters", teilen die TT-Promoter mit. "Das Jahr 2022 war ihre fünfte gemeinsame Rennsaison, und Roger und Bradley standen regelmäßig auf dem Podium und an der Spitze der britischen F2 Sidecar Cup Championship, die sie 2021 als Zweite beendeten."

"Die Isle of Man TT Races übermitteln ihr tiefstes Mitgefühl an Rogers und Bradleys Familien, Angehörige und Freunde", so die Veranstalter des größten Roadracing-Events der Welt.

Durch das Unglück im zweiten Seitenwagen-Rennen erhöht sich die Anzahl der Todesopfer auf fünf. In der Trainingswoche verunglückte Mark Purslow. Im ersten Seitenwagen-Rennen kam es zu einem Unfall, bei dem Cesar Chanal verstarb. Das erste Supersport-Rennen wurde durch den Tod von Davy Morgan überschattet. Erstmals seit dem Event 1989 gab es fünf Todesfälle.

Die Tragödie am Freitag hatte zur Folge, dass die Senior-TT zuerst verschoben und später abgesagt werden musste. Das Highlight der TT 2022 ist für Samstagmittag geplant und soll über die volle Renndistanz von sechs Runden gehen.

Mit Bildmaterial von Isle of Man TT.