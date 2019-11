Motorrad-Grand-Prix Macau: Peter Hickman sichert sich die Pole-Position

Peter Hickman, der im Road-Racing einen hervorragenden Ruf hat, sicherte sich in Macau die Pole-Position für den Motorrad-Grand-Prix. Seine Bestzeit aus der ersten Sitzung reichte aus, obwohl seine Konkurrenten im zweiten Qualifying noch aufholten und bis auf wenige Zehntel an die Bestmarke von 2:25,100 Minuten herankamen.

Der Motorrad-Grand-Prix von Macau ist für Hickman ein bekanntes Pflaster. Schon dreimal hat er das Rennen in seiner Karriere gewonnen. Aufgrund seiner Erfahrung dominierte er die erste Sitzung auf seiner BMW mit einem Vorsprung von 1,7 Sekunden. Im zweiten Qualifying schaffte er es aufgrund des Verkehrs nicht, seine Zeit zu verbessern. Die Konkurrenz kam aber nicht an ihm vorbei.

Auf Platz zwei landete Honda-Pilot Michael Rutter vor David Jonson auf der Ducati Panigale V4 R. Rutter, der in Macau bereits achtmal gewonnen hat, war letztlich noch zwei Zehntel langsamer als Hickman. Paul-Bird-Fahrer John McGuinnes wird auf seiner Panigale von Platz vier aus ins Rennen am Samstag starten, während Lee Johnston die Top 5 komplettierte. Horst Saiger folgte auf seiner Yamaha auf Platz sechs vor Erno Kostamo.

Ian Hutchinson, der seit 2016 erstmals wieder in Macau startet, rundete im zweiten Qualifying die Top 10 ab. Er war rund vier Sekunden langsamer als Rutter, der in dieser Sitzung am schnellsten war. Für Hutchinson, der die Isle of Man TT 16 Mal gewonnen hat, war es seit der TT im Jahr 2019 der erste Start. Er musste sich zuvor einer Beinoperation unterziehen.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.