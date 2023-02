North West 200 in Gefahr: Vorerst alle Rennen in Nordirland abgesagt Drastische Anstiege bei den Prämien der Versicherer gefährden den Motorradsport in Nordirland: Die Liste der vorerst abgesagten Rennen umfasst viele Traditionsevents

Die Roadracing-Szene steht unter Schock, denn das Traditionsevent North West 200 sowie einige andere Klassiker sind in Gefahr. Drastische Anstiege bei den Versicherungsprämien für die Veranstalter haben zur Absage aller Events für die Saison 2023 geführt. Betroffen sind Roadracing-Events, Rennen auf permanenten Rennstrecken und Trial-Rennen in Nordirland. Kultveranstaltungen, wie dem Ulster-Grand-Prix, dem Tandragee 100 und dem Cookstown 100 droht das Aus. Bei einer Krisensitzung kamen die veranstaltenden Clubs zu dem Schluss, dass die Durchführung von Veranstaltungen aufgrund der stark gestiegenen Versicherungskosten unmöglich sei. Personen- und Sachschäden werden bei den Rennveranstaltungen durch Haftpflichtversicherungen abgedeckt. Da es zuletzt viele Schadensfälle im Sport gab, schossen die Prämien in die Höhe. Zudem gibt es hohe Selbstbeteiligungen im Schadensfall und nur eine begrenzte Anzahl an Versicherern, die überhaupt bereit sind, Motorradrennen zu versichern. Die Veranstalter des North West 200 haben allerdings noch Hoffnung. Ein möglicher Ausweg wäre, die Versicherungskosten auf die Zuschauer umzulagern. Bisher konnten die Fans das Renngeschehen kostenlos verfolgen.