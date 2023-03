Schlaganfall beim Training: Rückschlag für TT-Legende Ian Hutchinson

Audio-Player laden

Roadracing-Legende Ian Hutchinson erholt sich von einem Schlaganfall. Beim Rennrad-Training in Spanien kam es vor zwei Wochen zu einem Zwischenfall, bei dem Hutchinson Glück im Unglück hatte. BSB-Pilot Jason O'Halloran versorgte den 16-fachen TT-Sieger und verhinderte somit Schlimmeres.

Via Instagram hat sich "Hutchy" zum Vorfall geäußert: "Ich hatte vor zwei Wochen beim Rennrad-Training in Spanien einen Schlaganfall. Jetzt ist wieder alles gut. Jason rettete mein Leben. Mir geht es wieder gut. Ich kann dir nicht genug danken, mein Freund!" O'Halloran reagierte auf den Post und zeichnete Hutchinson als "knallharten Burschen".

Hutchinson schrieb bei der TT auf der Isle of Man im Jahr 2010 Geschichte, als er als erster Fahrer die fünf Solorennen in einer Woche gewann. Noch im gleichen Jahr zog er sich bei einem BSB-Event eine schwere Beinverletzung zu.

Zwei Jahre später verletzte sich Hutchinson erneut. Doch 2015 setzte er zu einem fulminanten Comeback an und gewann drei Rennen auf der Isle of Man. Und auch 2016 und 2017 gewann der mittlerweile 43-Jährige einige Rennen, bevor er in der Senior-TT erneut schwer verunglückte und sich das Bein brach.

Danach gelang kein weiteres Top-3-Ergebnis mehr. Offen ist, ob Hutchinson nach dem Zwischenfall in Spanien bei der diesjährigen TT an den Start gehen kann.

Mit Bildmaterial von BMW Motorrad.