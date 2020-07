Update zu Horst Saiger: Große Hoffnung auf vollständige Genesung

Der Zustand von Horst Saiger hat sich verbessert. Das geht aus einem Update hervor, das die Angehörigen des verunglückten Roadracers veröffentlich haben. Saiger war am vergangenen Wochenende bei einem Test auf dem Red-Bull-Ring schwer gestürzt, als die Bremse seiner Yamaha R1 nicht wie gewohnt funktionierte (mehr Infos).

"Er ist weiterhin stabil", heißt es in der Mitteilung an die Fans. "Es gibt ein paar positive Entwicklungen, sodass sie Horst langsam wieder aus dem Tiefschlaf holen. Es gibt aber auch einiges, was Sorgen macht und bei dem viel Geduld gefragt ist."

"Auch hat er noch mindestens zwei große Operationen vor sich. Trotzdem besteht nach wie vor die Hoffnung, dass er wieder ganz gesund wird. Wir glauben fest daran", schreibt Tamara Saiger, die von der Reaktion der Fans überrascht ist.

"Wir sind überwältigt von der riesigen Anteilnahme", gesteht die Frau des verunglückten Roadracers. "Die vielen positiven Gedanken und guten Wünsche aus der ganzen Welt haben uns total gerührt und sehr gefreut. Danke, Merci, Grazie und Thank you!"

Mit Bildmaterial von Toni Börner.