Nur noch drei IDM-Rennen: Auch Most muss abgesagt werden

Die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) muss auch das nächste Rennwochenende absagen. Vom 3. bis 5. Juli hätten alle Klassen in Most (Tschechien) gastieren sollen. Aufgrund der internationalen Reisebeschränkungen und das Fehlen von klaren behördlichen Vorgaben sah man sich zu diesem Schritt gezwungen.

"Somit können wir nach heutigem Stand keinen reibungslosen und fairen Ablauf für das Wochenende garantieren", begründet IDM-Serienmanager Normann Broy den Schritt. "Wir haben die Entscheidung jetzt getroffen, um den Teams und Fahrern Planungssicherheit zu geben."

Die Motor-Presse-Stuttgart setzt als Veranstalter und Promoter der IDM weiterhin alles daran, doch noch eine Saison auf die Beine zu stellen. In den vergangenen Wochen konnten ausschließlich Absagen von Wochenenden mitgeteilt werden. Vor Most traf es das berühmte Schleizer Dreieck.

Auch die Veranstaltungen auf dem Sachsenring, in Spielberg, in Oschersleben und auf dem Nürburgring mussten bereits gestrichen werden. Derzeit stehen nur noch drei Wochenenden im ursprünglichen Kalender.

Ob allerdings Mitte August (14.-16.8.) in Assen gefahren werden kann, ist mehr als fraglich, denn in den Niederlanden besteht ein Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August. Vom 7. bis 9. August hätten die Klassen SSP, STK600 und SSP300 in Assen fahren sollen.

Dieses Wochenende der Rahmenserien wurde bereits gestrichen. Im September stehen noch Lausitzring und Hockenheim mit ihren ursprünglichen Terminen im Kalender. Da auch andere Rennserien nach Terminen im Herbst suchen, gestaltet sich die Planung für die IDM nicht einfach.

"Mit mindestens drei Wochenenden könnten wir eine Meisterschaft ausfahren", findet Broy. "Aber wir setzen alle Hebel in Bewegung, um sogar noch bis zu sechs Termine auf die Beine zu stellen. Wir würden natürlich gerne auch die IDM-Fans auf den Tribünen begrüßen, könnten aber auch mit Rennen ohne Zuschauern leben."

Der IDM-Kalender 2020:

14.-16. August: Assen (Niederlande)

11.-13. September: Lausitzring

25. - 27. September: Hockenheim

Mit Bildmaterial von smg/Fränzschky.