Neues GT3-Auto von Mercedes-AMG ab der Saison 2025?

Der Mercedes-AMG GT3 hat wohl ein Ablaufdatum: Um auch in Zukunft im GT3-Sport konkurrenzfähig zu bleiben, möchte das Unternehmen für die Saison 2025 ein neues Modell auf den Markt bringen. Das sagt Stefan Wendl, Leiter für Kundensport bei Mercedes, gegenüber 'Sportscar365.com' im Rahmen der 12h von Bathurst.

Das aktuelle Evo-Paket des Mercedes-AMG GT3 ist bis 2024 homologiert, weshalb Mercedes über einen Nachfolger nachdenkt. Das aktuelle Modell wurde bereits im Jahr 2016 eingeführt und zuletzt vor der Saison 2020 mit einem Update versehen. Mercedes-Kunden freuen sich über die Konstanz, dennoch muss die Entwicklung weitergehen, um gegen die Konkurrenz bestehen zu können.

"Ich bin mit der Evolution der GT3-Autos seitens der SRO und FIA [Automobil-Weltverband] glücklich", so Wendl. "Seit 2015/16 gibt es Ferrari, Lamborghini, Porsche Audi und uns, doch es sind noch weitere Hersteller im Laufe der Homologationsperiode dazugekommen. Seitdem wurde das Leistungsniveau aber konstant gehalten."

Balance of Performance der Schlüssel

Der Schlüssel zum Erfolg: eine faire Balance of Performance [BoP]. Neue Autos, die in die SRO-Welt eingeführt worden sind, wurden stets gut an die Bestandsflotte angepasst, weshalb es in den meisten Fällen seit 2016 ein faires und enges Feld in den GT3-Rennen gegeben hat. Laut Weigl waren die Autos in Spa-Francorchamps beispielsweise immer innerhalb einer Sekunde.

Das aktuelle Auto wird in vielen GT3-Serie auf der Welt eingesetzt Foto: Jan Brucke/VLN

Da die Autos sowieso durch die BoP angeglichen werden, geht es bei der Entwicklung eines Nachfolgers nicht nur darum, Zeit auf der Strecke gutzumachen, sondern auch die richtigen Entscheidungen für die Kunden zu treffen. Bis 2024 sollen sich die Teams weiter auf den Mercedes-AMG GT3 verlassen können. Mercedes plant auch kein weiteres Update, sollte es nicht unbedingt nötig sein.

2025 das Stichjahr für Neuerungen?

"Wir sind mit unserem Auto glücklich und haben keine großen Probleme", so Wendl weiter. "Der Plan für die Kunden ist es, eine lange Lebensspanne mit vorhersehbaren Kosten zu generieren." Deshalb wird es bis 2024 sicher keine großen Veränderungen im Mercedes-Kundenprogramm geben. "2025 startet eine neue Homologationsperiode, das ist eine gute Chance", so Weidl.

Mercedes setzt seinen aktuellen GT3-Renner auf der ganzen Welt ein - DTM, ADAC GT Masters, GT-World-Challenge, IMSA, und so weiter - und hat deshalb eine Menge Daten zur Verfügung, um beim neuen Auto auf die Kundenwünsche einzugehen. Auch mit der Serie hat Mercedes enge Verbindungen: "Wir sehen, wo unsere Stärken und Schwächen sind und können das gut als Basis für die Homologation nutzen."

Mit Bildmaterial von Mercedes-Benz Group AG.