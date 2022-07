SRX Hartford: Titel 2022 für Marco Andretti bei Finalsieg für Chase Elliott

Audio-Player laden

Marco Andretti ist der Champion der Saison 2022 der Superstar Racing Experience (SRX). Andretti, der den Titel am Samstagabend etwas kontrovers eingefahren hat, ist in der im vergangenen Jahr von Tony Stewart und Ray Evernham ins Leben gerufenen Stockcar-Rennserie auf Shorttracks der zweite Champion der Geschichte nach Serienmitbegründer Tony Stewart in der Premierensaison 2021.

Auf dem Sharon Speedway, einem 0,375 Meilen langen Dirt-Track in Hartford (Ohio), ging der Sieg im Hauptrennen des Saisonfinales am Samstagabend an Chase Elliott. Der NASCAR-Champion von 2020 hatte schon im vergangenen Jahr das Finale der SRX-Saison (damals in Nashville) als Gaststarter bestritten und direkt gewonnen. Genau das hat er nun auch in Hartford geschafft. Aber das war Nebensache.

Kampf um den Titel: Andretti dreht Newman um

Ryan Newman startete das Feature-Race dank der besten Ergebnisse aus den Heat-Races (P1 und P4) von der Pole. Als Führender in der Gesamtwertung aber ging Marco Andretti in das entscheidende 70-Runden-Rennen der Saison. Polesetter Newman war in der Punktewertung Andrettis erster Verfolger.

Newman führte zu Beginn, verlor die Führung dann an Gaststarter Chase Elliott, holte sie sich aber zurück. Beim dritten Restart duellierten sich Newman und Elliott um die Spitze, als Newman ausgerechnet von dem an dritter Stelle fahrenden Andretti umgedreht wurde. Sowohl der Tabellenführer als auch der Tabellenzweite fielen durch die Kollision ans Ende des 13-köpfigen Feldes zurück.

Während ganz vorne Chase Elliott den Restart nach der Andretti-Newman-Kollision neben dem neuen Spitzenreiter Bobby Labonte unter die Räder nahm und diesen zügig kassierte, begann sich Tony Stewart in Szene zu setzen. An Elliott kam "Smoke" vorbei und war damit der Spitzenreiter im Rennen.

Chase Elliott gewinnt Saisonfinale - Andretti rettet Titel vor Newman

Im Kampf um den Sieg schlug Elliott nach dem letzten Restart aber zurück, ging an Stewart vorbei und wiederholte seinen Finalsieg von 2021 auf anderer Strecke. Stewart kam als Zweiter vor Matt Kenseth ins Ziel, aber das reicht ihm nicht zum zweiten Titel in Folge.

Denn Marco Andretti schaffte es trotz der von ihm ausgelösten Kollision mit Newman und unschuldiger Verwicklung in einen Crash zwischen Ryan Hunter-Reay und Dave Blaney noch auf P9. Damit hat sich Andretti auch ohne einen Saisonsieg gerade so den Titel gesichert.

Beim Aussteigen aus dem Auto gab es einige Buhrufe, aber auch Jubel. Bei der Verwicklung in den späten Crash hat sich Andretti an der Hand verletzt, das Rennen aber zu Ende gefahren - und den Titel mitgenommen.

Ryan Newman, der ebenfalls in den Crash zwischen Hunter-Reay und Dave Blaney verwickelt wurde, belegte direkt hinter Andretti P10 im Rennen. In der Endabrechnung des Titelkampfs hat der Stafford-Springs-Sieger um acht Punkte das Nachsehen. Vorjahreschampion Tony Stewart schließt die zweite Saison seiner Rennserie als Gesamtdritter ab.

Heat-Races: Crash mit fünf Autos in Heat 1

Die beiden vorab ausgetragenen zwölfminütigen Vorläufe zur Ermittlung der Startaufstellung für das Hauptrennen wurden von Ryan Newman und von Chase Elliott gewonnen. Gleich im ersten Vorlauf (Heat 1) gab es einen Crash, in den fünf Fahrer verwickelt waren: Paul Tracy, Tony Kanaan, Matt Kenseth sowie die Gaststarter Ryan Blaney und Chase Elliott.

Michael Waltrip war ebenfalls am Crash beteiligt, kam aber davon. Er war in Heat 1 von P1 gestartet und kam schließlich als Zweiter hinter Ryan Newman und vor Marco Andretti ins Ziel.

In Heat 2 stand Paul Tracy erneut komplett quer zur Fahrtrichtung. In diesem Fall war ein Zwischenfall mit Ryan Hunter-Reay am Ende des Feldes der Grund. An der Spitze machten Dave Blaney und Chase Elliott den Sieg im zweiten Vorlauf lange Zeit unter sich aus. Elliott setzte sich durch, der ältere Blaney fiel auf den letzten Drücker noch zurück. P2 und P3 gingen an Tony Kanaan und Bobby Labonte.

Mit dem Finale auf dem Sharon Speedway in Hartford ist die zweite SRX-Saison abgeschlossen. Einen Rennkalender für eine dritte Saison der populären Stockcar-Rennserie von Tony Stewart und Ray Evernham gibt es noch nicht.

Mit Bildmaterial von Superstar Racing Experience.