SRX Nashville: Souveräner Sieg für Bobby Labonte

Audio-Player laden

In der SRX-Premierensaison 2021 hatte auf dem Nashville Fairgrounds Speedway das Saisonfinale mitsamt Krönung des Champions Tony Stewart stattgefunden. In der laufenden SRX-Saison 2022 war der Nashville Fairgrounds Speedway nun die vierte von sechs Saisonstationen.

Der mitten in Nashville gelegene Short-Track mit einer Rundenlänge von knapp 0,6 Meilen und einer Kurvenüberhöhung von 18 Grad war am Samstagabend die Bühne für den ersten Sieg für Bobby Labonte. Der mittlerweile 58-jährige NASCAR-Champion von 2000 fährt in der SRX von Beginn an mit. Jetzt hat es für ihn mit dem ersten Triumph geklappt.

Labonte begann das Hauptrennen des Abends (Feature-Race) direkt von der Pole, nachdem er die beiden Vorläufe (Heat-Races) in den Top 4 abgeschlossen hatte. Neben sich in der ersten Reihe hatte er den Polesetter der vergangenen beiden Wochen: Marco Andretti.

Auf dem Programm standen in Nashville 75 Runden. Letzten Endes gab Labonte die Führung kein einziges Mal ab. Er holte sich nach souveräner Fahrt den Sieg. Andretti wurde zum zweiten Mal in Folge Zweiter.

Sein SRX-Debüt gab Matt Kenseth. Der NASCAR-Champion von 2003 fuhr zunächst konstant im Mittelfeld mit und drehte zum Schluss auf. Hinter Labonte und Andretti fuhr Kenseth auf den dritten Platz und damit beim Debüt direkt auf das Podium.

Ganz anders Tony Stewart. Der SRX-Mitbegründer, der sich in Nashville 2021 den ersten ersten Titel in der Geschichte der Rennserie gesichert hatte, enttäuschte diesmal auf ganzer Linie. "Smoke" war zu keiner Zeit in der Spitzengruppe zu finden.

Josef Newgarden mit zwei Crashs nach starkem SRX-Debüt

Als prominenter Gaststarter war diesmal Josef Newgarden dabei. Der zweimalige IndyCar-Champion stammt aus Nashville, hatte auf dem Nashville Fairgrounds Speedway aber bis Samstag noch nie ein Rennen bestritten.

Bei seinem Debüt sowohl auf "seiner" Strecke als auch am Steuer eines SRX-Autos zeigte Newgarden eine starke Leistung. Er gewann einen Vorlauf und fuhr auch im Hauptrennen in der Spitzengruppe mit.

Gut 25 Runden vor Schluss aber krachte Newgarden ohne Beteiligung eines anderen Fahrers mit Übersteuern in die Mauer. Später gab es noch einen Crash mit Tony Kanaan. Unterm Strich wurde es für den IndyCar-Star beim SRX-Debüt der 13. Platz.

Heat-Races: Gaststarter Josef Newgarden und Cole Williams vorn

Im ersten der beiden kurzen Vorläufe (Heat-Races), die dem Hauptrennen vorangingen, startete Josef Newgarden dank ausgeloster Startaufstellung prompt von ganz vorn. Und dort hielt sich der SRX-Debütant für die kompletten zwölf Minuten. Newgarden gewann Heat 1 vor Helio Castroneves und Bobby Labonte.

In Heat 2 startete wie gewohnt der Fahrer von ganz vorn, der Heat 1 auf dem letzten Platz abgeschlossen hatte. Es war Cole Williams, der zweite Gaststarter an diesem Wochenende. Der aus der Late-Model-Szene kommende Fahrer setzte sich durch und gewann Heat 2. Zweiter wurde Marco Andretti, Dritter Greg Biffle.

Die Pole für das Feature-Race aber sicherte sich Bobby Labonte dank P3 und P4 in den beiden Heat-Races. Und in eben diesem Feature-Race über 75 Runden war Labonte dann nicht zu schlagen.

Die vorletzte Station im SRX-Kalender 2022 ist am kommenden Samstagabend ein Dirt-Track, und zwar der I-55 Raceway in Pevely (Missouri). Und auch das Saisonfinale findet am darauffolgenden Samstagabend auf einem Dirt-Track statt, nämlich dem Sharon Speedway in Hartford (Ohio).

Mit Bildmaterial von Superstar Racing Experience.