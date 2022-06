SRX Pensacola: Helio Castroneves gewinnt Saisonauftakt 2022

Audio-Player laden

Die Superstar Racing Experience (SRX) hat einen buchstäblich heißen Auftakt in die zweite Saison ihrer Geschichte hingelegt. Ausgetragen wurde der Saisonauftakt 2022 am Samstagabend auf dem Five Flags Speedway in Pensacola (Florida).

Das ganz im Nordwesten von Florida gelegene 0,5-Meilen-Oval mit Asphaltbelag begrüßte die SRX-Gemeinde mit enormer Hitze. Um 20:00 Uhr Ortszeit, als der Rennbetrieb eröffnet wurde, zeigte das Thermometer noch 95 Grad Fahrenheit, was 35 Grad Celsius entspricht.

Das Hauptrennen (Feature) ging über 75 Runden und brachte die 13 SRX-Piloten endgültig an ihre Grenzen. Sichtlich geschafft waren sie schon nach den beiden Vorläufen. Deren Bezeichnung Heat-Races ist allerdings die standardmäßige und hat nichts mit der Hitze in Pensacola zu tun.

Die Pole für das Feature-Race sicherte sich Gaststarter Bubba Pollard, der aus der Late-Model-Szene kommt, und den Five Flags Speedway bestens kennt. Er gewann den Start und führte anfangs. Abgesehen von Pollard verbuchten auch SRX-Debütant Ryan Newman, die IndyCar-Urgesteine Tony Kanaan und Helio Castroneves Führungsrunden.

Das Rennen sah drei der sogenannten Fun-Flags - Gelbphasen ohne konkreten Anlass. Bei den Restarts ging es jeweils eng zu, aber alles ging gut. Gelbphasen aufgrund von etwaigen Zwischenfällen gab es keine.

Castroneves ringt Kanaan nieder und siegt

Den Sieg errang schließlich Helio Castroneves, der die meisten Runden angeführt hatte. Übernommen hatte er die Führung beim zweiten von drei Restarts, als er Tony Kanaan niederrang.

"Das ist fantastisch. Vielen Dank an SRX, das hat richtig Spaß gemacht", so Castroneves. Übrigens: Sein traditionelles Emporklettern am Sicherheitszaun schaffte der "Spiderman" trotz der Belastungen durch die Hitze dann doch noch.

Während Castroneves seinen ersten SRX-Sieg einfuhr, kam Gaststarter Bubba Pollard auf P2 ins Ziel. Dritter wurde der im Winter von NASCAR-Rennen zurückgetretene Ryan Newman. Tony Kanaan verpasste mit P4 das Podium knapp. Titelverteidiger und SRX-Mitbegründer Tony Stewart beendete das Auftaktrennen der zweiten Saison nur auf dem zehnten Platz.

Heat-Races: Castroneves kollidiert und siegt

Dem Hauptrennen voraus gingen wie üblich die zwei Vorläufe über je zwölf Minuten. In Heat 1 startete Paul Tracy dank ausgeloster Startaufstellung von ganz vorn. Nach wenigen Runden aber bekam Tracy Reifenprobleme und verlor die Führung an Bubba Pollard. Der Gaststarter fuhr schließlich den Sieg im ersten Vorlauf ein, gefolgt von Tony Kanaan und Tony Stewart.

Heat 2 begann dank umgekehrter Startaufstellung mit Ernie Francis Jr. auf dem besten Startplatz. In Heat 1 hatte er sich nach einer Kollision mit Helio Castroneves gedreht und hatte auf dem letzten Platz (P13) abgeschlossen.

In Heat 2 verlor Francis Jr. die Spitze schon nach wenigen Sekunden an Castroneves. Grund war nicht etwa eine erneute Berührung. Francis Jr. kämpfte mit einer schiefstehenden Lenkung und kam in Turn 3 der ersten Runde von der Linie ab. Castroneves hingegen gab die Führung nicht mehr ab und gewann den zweiten Vorlauf vor Michael Waltrip und Ryan Newman.

Im Feature-Race startete Bubba Pollard von der Pole. Ausschlaggebend war die durchschnittliche Platzierung aus Heat 1 und Heat 2. Den Sieg im Feature-Race und damit den ersten Sieg der SRX-Saison 2022 holte sich nach 75 Runden wie beschrieben Helio Castroneves.

Die SRX-Rennen finden jeweils am Samstagabend unter Flutlicht statt. Das zweite der nun eröffneten zweiten Saison steigt kommendes Wochenende in South Boston (Virginia).

Mit Bildmaterial von Superstar Racing Experience.