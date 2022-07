SRX Pevely: Tony Stewart holt weiteren Dirt-Track-Sieg

Audio-Player laden

Der I-55 Raceway in Pevely im US-Bundesstaat Missouri war am Samstagabend Austragungsort für das vorletzte Rennen der Saison 2022 der Superstar Racing Experience (SRX). Und auf dem in der Nähe von St. Louis gelegenen Dirt-Track ging es zur Sache.

Die Kurvenüberhöhung ist auf dem I-55 Raceway mit 19 Grad vergleichsweise steil wenn man bedenkt, dass eine Runde gerade mal 0,333 Meilen (536 Meter) lang ist. Sowohl in den Vorläufen als auch im Hauptrennen gab es zahlreiche Gelbphasen, die Kollisionen geschuldet waren.

Nach 70 Runden unter Renntempo im Hauptrennen hatte Tony Stewart seinen zweiten Saisonsieg (nach South Boston) in der Tasche. Es war eine klare Vorstellung von "Smoke". Von der Pole gestartet ließ er nie Zweifel aufkommen, wer an diesem Abend der stärkste Fahrer ist. Das galt insbesondere als die Streckenbedingungen mit zunehmender Distanz immer schwieriger wurden, weil der Belag immer rutschiger wurde.

Da Stewart in der SRX-Premierensaison 2021 beide Dirt-Track-Rennen (damals Knoxville und Eldora) für sich entschieden hatte, ist er auch nach drei SRX-Rennen auf losem Untergrund weiter ungeschlagen. Das Finalrennen der Saison 2022 findet am kommenden Wochenende ebenfalls auf einem Dirt-Track statt.

In Pevely ging nach sieben Gelbphasen der zweite Platz nun zum bereits dritten Mal in Folge an Marco Andretti. Das Podium wurde komplettiert vom prominenten Gaststarter Ken Schrader. Für den 67-jährigen ehemaligen NASCAR-Haudegen, der ganz aus der Nähe stammt, war es das SRX-Debüt.

Derweil war der ehemalige IndyCar-Haudegen Paul Tracy einer der zahlreichen Fahrer, die sich entweder in Alleinfahrt drehten oder in Kollisionen verwickelt waren - oder beides. Bei einem seiner Dreher brachte Tracy zunächst Matt Kenseth um alle Chancen. Etwas später im Rennen war es Tracy, der bei einen Dreher von Tony Kanaan unschuldiger Beteiligter war.

Heat-Races: Ken Schrader und Tony Stewart vorn

Bevor es ins Hauptrennen (Feature) ging, wurden die beiden Vorläufe (Heat-Races) von SRX-Debütant Ken Schrader und von SRX-Titelverteidiger Tony Stewart gewonnen.

Paul Tracy geriet schon in den Vorläufen erst mit Tony Kanaan und wenig später noch mit Ryan Newman aneinander. Unbeeindruckt davon fuhr Schrader souverän den Heat-1-Sieg vor Marco Andretti und Tony Stewart ein. Den Heat-2-Sieg holte sich Stewart in einem Vierkampf gegen Kanaan, Ernie Francis Jr. und Matt Kenseth.

Das SRX-Saisonfinale 2022 steigt am kommenden Samstagabend auf dem Sharon Speedway in Hartford (Ohio). Dabei handelt es sich um einen vergleichsweise flachen Dirt-Track mit 0,375 Meilen Länge.

