SRX South Boston: Packendes Racing - Tony Stewart setzt sich durch

Einmal mehr äußerst unterhaltsames Racing der Superstar Racing Experience (SRX), diesmal in South Boston. Beim zweiten von sechs Rennen der zweiten SRX-Saison gab es packende Zweikämpfe um die Spitze und auch die eine oder andere Kollision und den einen oder anderen Crash in die Mauer.

Auf dem nur 0,4 Meilen (644 Meter) langen South Boston Speedway ging das Hauptrennen (Feature) am Samstagabend über 100 Runden. Übrigens: Bei South Boston handelt es sich nicht etwa um den südlichen Teil der Metropole Boston im Bundesstaat Massachusetts, sondern um einen 8.000-Einwohner-Ort im Bundesstaat Virginia und somit mitten im Stockcar-Land.

Passend dazu war es diesmal einer der ehemaligen NASCAR-Stars, die sich im Hauptrennen durchsetzten, nämlich SRX-Mitbegründer und Titelverteidiger Tony Stewart, seines Zeichens dreimaliger NASCAR-Champion. Beim SRX-Saisonauftakt vor einer Woche in Pensacola (Florida) hatten noch die IndyCar-Stars dominiert.

Von der Pole startete Marco Andretti, nachdem er die beiden Vorläufe auf P3 und P2 abgeschlossen hatte. Beim Start aber umkurvte Tony Stewart sofort Andretti auf der Außenbahn und war damit der erste Spitzenreiter. Wenig später holte sich Andretti mitsamt leichter Berührung die Spitze zurück. Beim ersten Restart schlug Stewart zurück und übernahm seinerseits wieder das Kommando.

Dreher von Marco Andretti im Dreikampf um die Führung

Kurz nach dem zweiten Restart holte sich Andretti die Führung zurück. Wenig später drückte sich Stewart wieder vorbei. Aus dem spannenden Duell war inzwischen ein Dreikampf geworden, denn Greg Biffle, der den ersten Vorlauf gewonnen hatte, mischte mit. Und das ging direkt schief.

Andretti hatte gerade die Führung wieder an Stewart verloren und war auch hinter Biffle zurückgefallen. Im Bemühen, in Turn 4 gegen Biffle zu konten, gab "The Biff" nicht nach. Andretti drehte sich auf der Innenbahn und schloss das Rennen im diesmal zwölfköpfigen Feld letzten Endes nur auf P8 ab.

Tony Stewart erringt seinen dritten SRX-Sieg

So war Stewart seinen bis dahin härtesten Gegner los. In Person von Biffle aber hatte er sofort einen neuen Gegner. Den aber hielt "Smoke" souverän in Schach. Stewart holte sich seinen ersten Saisonsieg und seinen insgesamt dritten Sieg in der von ihm und Ray Evernham gegründeten Rennserie.

Biffle wurde Zweiter vor Bobby Labonte. Die Plätze vier bis sieben gingen an Ryan Newman, Saisonauftaktsieger Helio Castroneves, Tony Kanaan und Ernie Francis Jr. Gaststarter Peyton Sellers, für den der South Boston Speedway die Haus- und Hofstrecke ist, machte hinter dem unglücklichen Marco Andretti (8.) und hinter Ryan Hunter-Reay (9.) die Top 10 komplett.

Heat-Races: Helio Castroneves dreht Paul Tracy um

In den als Heat-Races bekannten zwei Vorläufen über jeweils zwölf Minuten hatten sich erst Greg Biffle und anschließend Helio Castroneves durchgesetzt. Der Heat-2-Sieg aber kam nach reichlich Drama zustande.

In Heat 1 startete zunächst Bobby Labonte dank ausgeloster Startaufstellung von ganz vorn, verlor die Führung aber direkt auf den ersten Metern an Biffle. Bei einem Restart übernahm Marco Andretti kurzzeitig das Kommando, aber Biffle konterte. Spannend war das Duell um P2 zwischen Andretti und Tony Stewart. "Smoke" lehnte sich in Turn 3 der letzten Runde an und verdrängte Andretti auf P3.

In Heat 2 startete Paul Tracy (P12 in Heat 1) von ganz vorn. Der Kanadier führte lange, aber in den letzten Minuten wurde er in Turn 1 umgedreht. Auslöser des Kontakts, der zum Dreher führte, war ausgerechnet Helio Castroneves. Tracy und Castroneves sind sich noch heute uneins darüber, wer von beiden der rechtmäßige Sieger des Indy 500 von vor 20 Jahren ist ...

Tracy fiel durch den von Castroneves ausgelösten Dreher von der Spitze ans Ende des zwölfköpfigen Feldes zurück. Während Castroneves den Heat-2-Sieg vor Marco Andretti und Ryan Newman einfuhr, beendete Tracy nach einem im Frust passierten Mauerkontakt auch den zweiten Vorlauf als Letzter.

Tracy und Castroneves waren nicht die einzigen, die sich in Heat 2 in die Quere gekommen waren. Auch zwischen Tony Stewart und Ernie Francis Jr. gab es vorübergehend unterschiedliche Ansichten über ein Duell mit Lackaustausch. Kurz darauf aber scherzten die beiden wieder gemeinsam.

Und Tracy? Er krachte auch im abschließenden Feature-Race in die Mauer. In diesem Fall war der Crash äußerst unglücklich. Tracy hatte keine Chance auszuweichen, als Ryan Hunter-Reay direkt vor ihm im Duell mit Gaststarter Peyton Sellers in Schwierigkeiten geraten war. Hunter-Reay fuhr nach kurzem Check in der Boxengasse weiter und schickte etwas später noch Michael Waltrip in die Mauer. Tracy war nach dem unglücklichen Zwischenfall mit Hunter-Reay auf der Stelle draußen.

Das dritte von sechs Rennen der zweiten SRX-Saison steigt am kommenden Samstagabend in Stafford Springs (Connecticut). Auf dem dortigen Stafford Motor Speedway, einem 0,5-Meilen-Oval, fand im Juni 2021 das erste SRX-Rennen überhaupt statt.

Mit Bildmaterial von Superstar Racing Experience.