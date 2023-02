Auf Alesis Spuren: Enzo Trulli fährt Formelrennen in Japan

Audio-Player laden

Enzo Trulli, der 17-jährige Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Jarno Trulli, wechselt für sein drittes Rennjahr im Formelsport nach Asien. Im japanischen Topteam TOM'S hat der junge Italiener einen Vertrag für die Super Formula Lights, die Aufstiegsklasse zur Super Formula, unterschrieben.

"Das Auto und die Rennstrecken in Japan, das alles ist komplettes Neuland für mich. Es gibt also jede Menge zu lernen, aber ich werde mein Bestes geben", sagt Enzo Trulli und setzt sich bereits für seine Rookie-Saison ein ehrgeiziges Ziel: "Ich will meinen ersten Sieg in der Super Formula Lights einfahren."

Da das Team TOM'S zum Toyota-Imperium gehört, setzt der junge Trulli eine Familientradition fort. Vater Jarno Trulli fuhr in der Formel 1 fünf Jahre lang (2005 bis 2009) für das Toyota-Werksteam. Seinen einzigen Grand-Prix-Sieg erzielte er allerdings in Diensten von Renault, und zwar beim Grand Prix von Monaco 2004.

Insgesamt war Jarno Trulli im Zeitraum 1997 bis 2011 bei mehr als 250 Formel-1-Rennen am Start. Nach seinem Abschied aus dem Grand-Prix-Sport fuhr er eine Saison in der Formel E (für sein eigenes Team), bevor er sich dem Weinanbau und der Förderung der Karriere von Sohn Enzo widmete.

Enzo Trulli begann seine Karriere im Formelsport im Jahr 2021. Nach zuvor vier Jahren im Kartsport gab er damals in der Formel-4-Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate sein Debüt. Als Rookie errang er direkt vier Siege und den Titel. 2022 wechselte er in die Formel 3, konnte dort im Carlin-Team aber keine Bäume ausreißen. In die Punkteränge schaffte er es bei keinem der 18 Saisonrennen.

In seiner bevorstehenden Rookie-Saison in der Super Formula Lights ist Enzo Trulli nun bei TOM'S Teil eines Dreiwagenteams. Seine Teamkollegen sind die Japaner Hibiki Taira und Seita Nonaka. Trullis nächster Karriereschritt könnte dann die Super Formula sein. Wie es geht, hat ein anderer Sohn eines Ex-Formel-1-Piloten kürzlich vorgemacht.

Giuliano Alesi, der Sohn von Jean Alesi, stieg 2021 seinerseits bei TOM'S in die Super Formula Lights ein. Für den Aufstieg in die Super Formula empfiehl er sich zügig. In eben dieser populären Rennserie ist der junge Alesi nämlich ebenfalls schon seit 2021 am Start und hat dort direkt in seiner ersten Saison ein Rennen gewonnen. Mittlerweile steht er vor seiner dritten Saison, und zwar weiterhin in Diensten von TOM'S.

Giuliano Alesi ist seit 2021 in Japan: Über Super Formula Lights in die Super Formula Foto: Motorsport Images

Mit Bildmaterial von FIA.