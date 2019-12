Pietro Fittipaldi wechselt 2020 von der DTM in die Super Formula

Vor wenigen Tagen hatte es Pietro Fittipaldi bereits angedeutet, dass die DTM-Saison 2019 seine erste und gleichzeitig vorerst letzte bleiben könnte. Nun steht fest, wie das Rennprogramm des Brasilianers im kommenden Jahr aussehen wird. Der 23-jährige Enkel von Formel-1- und IndyCar-Größe Emerson Fittipaldi wechselt nach Japan, um die komplette Saison 2020 der Super Formula zu bestreiten.

Der junge Fittipaldi, der für das Formel-1-Team Haas hin und wieder Testfahrten bestreitet, hat in Japan bei B-Max/Motopark unterschrieben. Somit dockt er bei dem Team an, das 2019 mit dem Österreicher Lucas Auer und dem Briten Harrison Newey angetreten ist.

Ob Auer, der Neffe von DTM-Chef Gerhard Berger, bei B-Max/Motopark bleiben wird, ist noch offen. Hingegen gilt der Abschied von Newey als sicher. Der Sohn von Stardesigner Adrian Newey wird für 2020 mit einem Wechsel in den Langstreckensport in Verbindung gebracht.

Fittipaldi fährt für B-Max/Motopark, dem 2019er-Arbeitgeber von Lucas Auer Foto: Superformula

Derweil blickt Pietro Fittipaldi seinem Comeback im Formelsport voller Vorfreude entgegen: "Ich freue mich, bei B-Max/Motopark in der Super Formula, einer der schnellsten Rennserien der Welt, unterschrieben zu haben. Es ist eine Meisterschaft mit engem Wettbewerb. Also muss ich während der kommenden Monate aktiv bleiben, um sicherzustellen, dass ich 2020 eine gute Saison haben werde."

Teamchef Timo Rumpfkeil ist schon jetzt "überzeugt, dass Pietro in der Super Formula 2020 eine gewichtige Rolle spielen wird". Bevor der Brasilianer 2019 in die DTM wechselte und dort im Audi-Kundenteam WRT auf den 15. Rang der Gesamtwertung fuhr, war er 2018 bei sechs Rennen der IndyCar-Serie angetreten. 2017 hatte er den Titel in der Formel V8 3.5 (ehemals Renault-World-Series) gewonnen.

In seiner neuen Heimat, der Super Formula in Japan, hat Pietro Fittipaldi bislang ein Rennen bestritten. Beim Saisonauftakt 2018 in Suzuka fuhr er einmalig für das in Japan ansässige Team Le Mans. In Suzuka wird auch die Saison 2020 beginnen, nämlich am 5. April. Insgesamt sieht der noch vorläufige Rennkalender sieben Stationen vor, wobei auch das Finale (1. November) in Suzuka über die Bühne gehen wird.

