Super Formula: Lawson nach verpasstem Titelgewinn: "Uns hat Konstanz gefehlt!"

Red-Bull-Junior Liam Lawson konnte sich beim Finale der Super Formula in Suzuka nicht den Meistertitel sichern. Der Neuseeländer musste sich gegen den Japaner Ritomo Miyata geschlagen geben. "Am Ende war es natürlich knapp, und es war enttäuschend, den Titel zu verpassen, aber Miyata war sehr konstant", bilanziert Lawon. "Das ist etwas, das uns gefehlt hat."

Der 21-Jährige, der sich beim Großen Preis von Singapur seine ersten WM-Punkte in der Formel 1 sicherte, belegte beim Finale der Super Formula in Suzuka den zweiten Platz. Allerdings reichte Miyata noch ein dritter Rang, um die Meisterschaft zu gewinnen.

Der Red-Bull-Junior schnappte sich die Poleposition für das Finalrennen und sammelte dafür noch drei wichtige Bonuspunkte. Nach dem Start wurde Lawson jedoch vom späteren Rennsieger Kakunoshin Ota überholt und hatte während des Rennens keine Chance mehr, die Führung zu übernehmen.

Am Ende belegt der Neuseeländer in der Gesamtwertung mit einem Rückstand von acht Punkten den zweiten Platz, obwohl er im Verlauf der Saison mehr Siege sammeln konnte: Während Miyata insgesamt drei Erfolge bejubeln durfte, stand Lawson sogar dreimal auf der höchsten Stufe des Treppchens.

Lawson: "Speed immer da, Ergebnisse waren stark"

"Es war eine erstaunliche Saison", sagt Lawson. "Ich wusste immer, dass es schwer werden würde, hierherzukommen. Das haben mir alle Fahrer gesagt, die vor mir hier waren, wie Nick Cassidy und Pierre Gasly, also wusste ich, dass es eine große Herausforderung sein würde."

"Der Speed war immer da, die Ergebnisse waren stark, aber ich denke, Miyata stand in fast jedem Rennen auf dem Podium, was es für uns sehr schwierig machte", resümiert der Neuseeländer, der beim Finale am Samstag allerdings auch vom Pech verfolgt wurde.

Liam Lawson war in diesem Jahr "nicht konstant genug" Foto: Red Bull Content Pool

"Ich bereue nichts, aber man schaut immer auf die Dinge, die man hätte besser machen können, und das Ergebnis von gestern [Samstag] hat unsere Chancen wirklich beeinträchtigt", gibt Lawson zu. "Den Speed, den wir im Qualifying und im Rennen heute [Sonntag] hatten, hatten wir auch gestern, aber wir hatten nicht die Chance, ihn zu zeigen."

Lawson beim Finale ohne Sieg

Mit einem Sieg im letzten Rennen der Saison hätte Lawson den Titel allerdings auch nicht gewonnen, denn in der Super Formula gibt es nur 20 Punkte für einen Sieg und 15 Punkte für den zweiten Platz. Schlussendlich fehlten dem Neuseeländer jedoch acht Punkte für einen Titelgewinn.

"Wir mussten Miyata abhängen und gleichzeitig versuchen, einen Undercut gegen Ota vorzunehmen", sagt der Red-Bull-Junior. "Ich konnte mich gegen Miyata wehren, aber ich hatte nicht den Speed, um die Führung zu übernehmen. Es stimmt, dass das in diesem Jahr eine Stärke von uns war, aber heute hatten wir sehr zu kämpfen."

"Die erste Runde war schwierig, und ich glaube, das ist der Grund, warum wir am Ende nicht wieder in Führung gehen konnten", so Lawson, der sich 2023 immerhin zum Vizemeister in der japanischen Super Formula krönte und mit seinen starken Ergebnissen als Ersatz für Daniel Ricciardo schon bewiesen hat, dass er das notwendige Talent für die Königsklasse besitzt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.