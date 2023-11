Suzuka rückwärts: Sato und Nakajima werden zu Geisterfahrern

Ein ganz besonderes Spektakel bot sich den rund 25.000 Besuchern des Saisonfinales der japanischen Super Formula am vergangenen Sonntag: Die ehemaligen Formel-1-Piloten Takuma Sato und Kazuki Nakajima waren als Geisterfahrer auf der Grand-Prix-Strecke unterwegs.

Eigentlich war mit den beiden als Pausenfüller nach dem Qualifying ein normaler Showrun in zwei Super-Formula-Autos geplant, doch die beiden Japaner beschlossen kurzerhand, die Strecke entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung zu umrunden. So wurde aus der schnellen 130R-Kurve wohl zum ersten Mal eine Rechtskurve.

Die Idee zu dieser ungewöhnlichen Showeinlage hatte Sato, der erstmals seit 2019 wieder in einem Super-Formula-Boliden saß. "Da die regulären Fahrer gerade das Qualifying absolviert hatten und die Zuschauer ein gutes Auge haben, war ich besorgt, dass sie denken könnten: 'Die beiden Alten sind langsam'", so Sato, der 2017 und 2020 das Indianapolis 500 gewonnen hatte.

"Also fragte ich, ob wir die Strecke rückwärts abfahren könnten, und das hat viel Spaß gemacht", so Sato, der das Entwicklungsauto namens "White Tiger" mit Honda-Motor fuhr. "Obwohl wir beide ehemalige Formel-1-Fahrer sind, bin ich schon lange nicht mehr in einem so schnellen Auto gefahren. Ich war sehr aufgeregt und habe Vollgas gegeben!"

"Es war unglaublich, die Strecke rückwärts zu fahren", bestätigt auch Nakajima. "Ich hatte viel Spaß, aber Takuma-San fuhr so schnell, dass ich dachte: Ernsthaft? Ich war hinter ihm und konnte von der ersten Runde an sehen, dass er mit dem Auto spielte."

"Obwohl ich merkte, dass er Spaß hatte, dachte ich, dass ich das nicht kann! Ich fand es erstaunlich, wie hart er am Kurveneingang fuhr", sagte der zweimalige Super-Formula-Meister Nakajima, der den von Toyota angetriebenen "Red Tiger" fuhr.

Mit Bildmaterial von Masahide Kamio.