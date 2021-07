60.000 in Wembley, 4.000 in Donington erlaubt: Jonathan Rea versteht es nicht

Das Fußball-EM-Achtelfinale zwischen England und Deutschland durften 41.973 Fans im Wembley Stadion mitverfolgen. Für die beiden Halbfinale und das Finale in der berühmten Sportstätte in London wird die Kapazität auf 75 Prozent erweitert. Das bedeutet über 60.000 Besucher.

Obwohl sich in Großbritannien die Delta-Variante des Coronavirus in rasendem Tempo verbreitet, fallen auf der Insel zunehmend die Restriktionen. Volle Tribünen wird es Mitte Juli geben, wenn die Formel 1 in Silverstone gastiert. 2019 waren am Rennsonntag 141.000 Fans vor Ort.

Die Superbike-WM kann von solchen Zahlen nur träumen. Am ersten Juli-Wochenende fährt die seriennahe Motorrad-WM in Großbritannien im Donington Park. Die Veranstaltung ist auf 4.000 Zuschauer begrenzt, obwohl das Areal weitläufiger als das Wembley Stadion ist.

"Ich verstehe wirklich nicht, wer das entscheidet. Das ist schon skurril", wird Superbike-Weltmeister Jonathan Rea von der 'BBC' zitiert. Anfang Juni fand im Donington Park ein Musikfestival statt. 10.000 Besucher waren erlaubt.

Dieses "Download Festival" wurde als Testveranstaltung bezeichnet, um Erfahrungen für Massenveranstaltungen in Corona-Zeiten zu sammeln. "Wenn man als Testveranstaltung eingestuft wird, kann man offenbar seine eigenen Regeln machen", merkt Rea an.

Der Nordire findet, dass die Veranstalter "vernünftig" handeln müssen. Aber wie die Behörden je nach Event zu unterschiedlichen Besucherzahlen kommen, ist für ihn nicht nachvollziehbar. Dass Donington für die Superbike-WM auf 4.000 Fans limitiert ist, sorgte für viel Frust.

Zahlreiche britische Motorradfans klagten in den Sozialen Medien, dass sie diese Einschränkung nicht verstehen können, während gleichzeitig den Fußballfans in Wembley Tür und Tor geöffnet wird. Auch Rea ist angesichts dieser Unterschiede sprachlos.

"Der Donington Park hat hunderte Hektar Land. Man kann soziale Distanzierung umsetzen und die Fans auch von der Blase des Paddocks trennen. Ich bin ein Sportfan und es ist wirklich schwierig, wenn bei einem Event dies erlaubt ist und bei einem anderen jenes."

"Wir sehen volle Fußballstadien. Das ist sehr seltsam. Ich freue mich für die Fans, die ihr Team anfeuern können, aber es ist frustrierend für jene Fans, die das nicht dürfen. Der Motorsport braucht Fans und wir müssen zu einer Art von Normalität zurückkehren. Ich lebe von der Atmosphäre an den Rennstrecken und kann es kaum erwarten, dieses Gefühl wiederzubekommen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.