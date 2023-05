8 Stunden von Suzuka 2023: Kawasaki-Werksteam geht nicht an den Start

Zweieinhalb Monate vor dem 8-Stunden-Rennen in Suzuka (Japan) hat Kawasaki verkündet, in diesem Jahr nicht mit einem eigenen Werksteam an den Start zu gehen. Verantwortlich für die Entscheidung sind laut Teammanager Guim Roda logistische Herausforderungen.

Wie im Vorjahr findet das Langstrecken-Rennen in Suzuka an dem Wochenende nach dem WSBK-Event in Most (Tschechien) statt. Bis dahin gastiert die Superbike-WM noch in Misano (Italien), Donington (Großbritannien) und Imola (Italien). Das erschwert es, einen Test in Suzuka zu planen.

Ursprünglich wurde erwartet, dass Jonathan Rea und Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes auch in diesem Jahr versuchen, für Kawasaki das prestigeträchtige Langstrecken-Rennen zu gewinnen. Vor vier Jahren gewann Kawasaki mit Jonathan Rea und Leon Haslam.

Im Vorjahr holte Honda den Sieg beim Langstrecken-Klassiker. Kawasaki ärgerte sich über eine Safety-Car-Phase und fühlt sich um einen möglichen Sieg betrogen (zum Rennbericht von 2022).

Die Teilnahme an den 8h von Suzuka erfordert eine gute Vorbereitung Foto: Kawasaki

"Die Teilnahme an den 8 Stunden von Suzuka erfordert Zeit und das Engagement einer Vielzahl von Menschen", bemerkt Kawasaki-Teammanager Guim Roda, der sich zusammen mit den Kawasaki-Verantwortlichen in Japan gegen eine Teilnahme am Rennen in diesem Jahr entschieden hat.

"Es mag einem Superbike-Rennen ähnlich sein - und wir setzen sogar Superbike-Fahrer wie Johnny und Alex ein - aber dieses Rennen ist wie kein anderes und erfordert ein eigenes Test- und Vorbereitungsprogramm zusätzlich zu dem, was wir bereits in der WSBK machen", begründet Guim Roda.

Ein großer Teil des WSBK-Werksteam war in Suzuka vor Ort Foto: Kawasaki

"So gut wie alles ist anders. Und jeder muss sich Zeit nehmen, um sich auf die unterschiedlichen technischen und leistungsbezogenen Parameter für dieses eine Rennen einzustellen. Auf höchstem Niveau zu konkurrieren und sich den Erfolg aus den Händen reißen zu lassen, ist nicht leicht, und deshalb werden wir in diesem Jahr nicht in der Startaufstellung stehen", so der Kawasaki-Teammanager.

"Unser Fokus für 2023 liegt nun zu 100 Prozent auf der Superbike-WM. Wir wünschen allen Konkurrenten und Teams, die am Rennen 2023 teilnehmen, eine spannende und sichere Veranstaltung", so Guim Roda.

Mit Bildmaterial von Kawasaki.