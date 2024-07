Alex Hofmann: Toprak Razgatlioglus Fahrstil passt nicht zum MotoGP-Bike

Seit dem 21. April ist Toprak Razgatlioglu in der Superbike-WM ungeschlagen. Nach dem Sieg im zweiten Assen-Rennen ließ der BMW-Pilot drei perfekte Wochenenden in Misano, Donington und Most folgen. Die Konkurrenz ist überzeugt, dass Razgatlioglu bei seinen jüngsten Siegen noch nicht einmal alles gab (wie der aktuelle WM-Zweite die Situation einschätzt).

Nach dem Dreifachsieg in Misano wurde Razgatlioglu auch auf Grund der Aussagen von Manager Kenan Sofuoglu erneut mit der MotoGP in Verbindung gebracht. Wir haben uns daraufhin mit ServusTV-Experte Alex Hofmann über Razgatlioglus Aussichten in der Königsklasse unterhalten.

Von Razgatlioglus Leistungen in der WSBK ist Hofmann mehr als begeistert. "In der Superbike-WM zeigt Toprak, dass man den Unterschied ausmachen kann, wenn man ein gutes Gefühl für sein Motorrad hat", kommentiert der ehemalige Motorradprofi im Gespräch mit Motorsport.com.

Kann Toprak Razgatlioglus Fahrstil in der MotoGP funktionieren?

Mit seinem spektakulären Fahrstil begeistert Razgatlioglu die Fans und lässt seine Gegner verzweifeln. "Seine BMW ist zu keinem Zeitpunkt gerade. Das Motorrad befindet sich ständig in Schräglage, in einem Drift oder ist am springen", beschreibt Hofmann und fügt hinzu: "Er will das so. Das ist sein Fahrstil."

Doch Hofmann zweifelt, dass Razgatlioglu mit diesem Fahrstil auch in der MotoGP erfolgreich sein kann. Denn die MotoGP-Bikes fahren im Vergleich zur Superbike-WM wie auf Schienen und wirken in den verschiedenen Phasen viel fahrstabiler. "Wenn man Pecco Bagnaia beobachtet, dann erkennt man, dass es zwei verschiedene Sportarten sind", vergleicht Hofmann.

ServusTV-Experte Alex Hofmann verfolgt genau, was Toprak Razgatlioglu macht Foto: GP-Fever.de

"Deshalb denke ich, dass die technischen Bedingungen hier in der MotoGP mit den vielen Sensoren und der vielen Elektronik mehr schaden als helfen würden", erkennt Hofmann mit Blick auf Razgatlioglus Fahrstil. "Er würde hier in ein Umfeld kommen, in dem er seinem Spieltrieb keinen freien Lauf lassen könnte."

Das Motorrad von Toprak Razgatlioglu befindet sich oft in einem instabilen Fahrzustand Foto: WorldSBK.com

Hofmann ist sich dennoch sicher, dass Razgatlioglu eine Bereicherung für die MotoGP wäre. "Toprak als Typ wäre eine Bombe", so der ServusTV-Experte. "Ich bin mir aber nicht sicher, dass sein Fahrstil zu 100 Prozent mit dem MotoGP-Bike harmonieren würde."

Was Alex Hofmann zur radikalen Vorgehensweise von Kenan Sofuoglu sagt

Mit seinen Aussagen nach dem Dreifachsieg in Misano Mitte Juni sorgte Manager Kenan Sofuoglu für Unruhe. Sofuoglu verkündete, dass sein Schützling bereits 2025 in der MotoGP fahren möchte. Vorausgegangen war ein Angebot von Honda für das WSBK-Projekt.

Kenan Sofuoglu transferierte seinen Schützling von Yamaha zu BMW und träumt von der MotoGP Foto: Yamaha

Doch Sofuoglu wollte, dass Razgatlioglu bei Honda in der MotoGP unterkommt. Daraus wird allerdings nichts, Honda macht laut aktuellem Stand mit Luca Marini und Joan Mir weiter. Razgatlioglu wird auch 2025 für das BMW-Werksteam in der Superbike-WM fahren.

Was sagt Hofmann zur Vorgehensweise von Sofuoglu? "Kenan ist ein radikaler Manager, der weiß, wie er gewisse Interessen nützt. Er holt finanziell das Maximum heraus. Das gehört dazu", kommentiert der ehemalige MotoGP-Pilot.

"Er bringt sich ins Gespräch und sein Preis geht deshalb eher nach oben als nach unten. Er macht das nicht gerade unclever", bemerkt Hofmann. "BMW will Toprak natürlich nicht verlieren. Er ist derjenige, der das sicherstellt, was sie seit Jahren jagen."

Toprak Razgatlioglu befindet sich voll auf Kurs zum WM-Titel Foto: BMW Motorrad

Einen Aufstieg in die MotoGP sieht Hofmann aber auch 2026 eher kritisch. "Toprak sagt jetzt, dass der Wechsel frühestens 2026 erfolgt, doch wir wissen, dass dann so gut wie keine Verträge hier frei werden", erkennt Hofmann.

In der Saison 2027 beginnt die neue 850er-Ära. Es wird erwartet, dass BMW diesen Neuanfang nutzt, um in die Königsklasse aufzusteigen. Razgatlioglu wäre zum Saisonstart der MotoGP-Saison 2027 aber bereits 30 Jahre alt und hätte dennoch keinerlei Erfahrung mit einem Prototyp.