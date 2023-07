"Alles ist möglich!" - Kann Yamaha die WSBK 2023 doch noch wenden?

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) hatte beim zurückliegenden WSBK-Wochenende in Imola die Chance, seinen Vorsprung in der Meisterschaft auf 100 Punkte auszubauen. Doch stattdessen schrumpfte Bautistas Puffer auf nur noch 70 Punkte, denn bereits nach drei Kurven war Lauf zwei vorzeitig beendet.

WM-Herausforderer Toprak Razgatlioglu (Yamaha) nutzte den Fehler und feierte seinen ersten Hauptrennen-Sieg in der laufenden Saison. Ab Most darf Yamaha theoretisch mehr Drehzahl nutzen (zur neuen Drehzahlübersicht in der Superbike-WM). Kann Razgatlioglu den Rückstand in Most weiter reduzieren?

"Es könnte schwieriger werden als im Vorjahr, denn Alvaro hat sich verbessert und auch sein technisches Paket ist besser geworden", analysiert Yamaha-Teammanager Paul Denning im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com'. "Die Gerade ist ziemlich lang hier und zudem dürften uns auch die Beschleunigungszonen einige Probleme bereiten."

Yamaha-Teammanager Paul Denning will Ducati weiter unter Druck setzen Foto: Motorsport Images

Die Wetterprognose könnte Yamaha und Kawasaki in die Karten spielen, denn es wird im Vergleich zu Imola deutlich frischer. Zudem besteht die Chance auf Regen. "Das Wetter könnte uns helfen. Aber man kann Pech oder Glück haben, wenn das Wetter wechselhaft ist", weiß Paul Denning.

Im Lager von Yamaha besteht weiterhin die Hoffnung, die Meisterschaft noch wenden zu können, auch wenn das aus eigener Kraft schwierig wird. "Natürlich, denn es ist nur ein dummer oder unglücklicher Sturz nötig und schon verpasst man ein Rennwochenende, wenn man sich zum Beispiel das Schlüsselbein bricht. Alles ist möglich!", bemerkt Denning.

"Natürlich ist es nicht wahrscheinlich, wenn man sich die reine Performance und den Rückstand in der Meisterschaft anschaut", schätzt der Yamaha-Teammanager die Lage realistisch ein. "Wir denken nicht an den Titel sondern versuchen, an jedem Wochenende unser Bestes zu geben."

Bei Yamaha hofft man, dass Andrea Locatelli etwas Hilfestellung leistet. "Locatellis Leistungen rücken immer näher an die von Toprak heran. In Donington und Imola war er sehr stark", erkennt Paul Denning einen Aufwärtstrend und fügt hinzu: "Unterm Strich liegt es aber nicht in unseren Händen, die Meisterschaft zu gewinnen."

