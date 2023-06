Alvaro Bautista auf der Desmosedici: Der Termin für den MotoGP-Test steht!

Der Termin für den MotoGP-Test von Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista steht: Am 20./21. Juni erhält Bautista die Chance, die aktuelle Werks-Ducati in Misano zu testen.

Begleitet wird der Test vom Ducati-Testteam rund um Michele Pirro, der seinen Testfahrer-Vertrag bei Ducati jüngst verlängerte und an diesem Wochenende bei der MotoGP in Mugello mit einer Wildcard an den Start geht.

Der MotoGP-Test ist ein Geschenk von Ducati, denn im Vorjahr gewann Alvaro Bautista in der Superbike-WM die Meisterschaft und beendete die bisher längste Durststrecke von Ducati in der seriennahen Meisterschaft. Seit Carlos Checa in der Saison 2011 gelang Ducati kein Titel in der Superbike-WM.

Der MotoGP-Test findet in der Pause zwischen den WSBK-Events in Misano und Donington statt. Die MotoGP hingegen erlebt in dieser Zeit eine stressige Phase, denn an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden wird in Mugello (Italien), auf dem Sachsenring (Deutschland) und in Assen (Niederlande) gefahren. Der MotoGP-Test von Bautista findet am Dienstag und Mittwoch nach dem Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring statt.

Alvaro Bautista kehrt nach Misano zurück, wo er zuletzt drei WSBK-Siege feierte Foto: Ducati

In der laufenden WSBK-Saison gewann Bautista 14 der bisherigen 15 Rennen. Lediglich im Sprintrennen des WSBK-Events in Mandalika (Indonesien) schied der Weltmeister durch einen Sturz aus. In den Hauptrennen ist Bautista ungeschlagen. Die Fahrerwertung führt er nach den ersten fünf Wochenenden mit 86 Punkten Vorsprung an.

WSBK-Hauptsponsor Aruba hat sich bereits in der MotoGP gezeigt Foto: Motorsport Images

Ende der Saison 2018 ging Bautistas Karriere im Fahrerlager der MotoGP zu Ende. Der Spanier debütierte 2010 mit Suzuki in der Königsklasse und fuhr drei Mal auf das Podium. Die MotoGP-Saison 2012 beendete Bautista auf Platz fünf. Im Folgejahr wurde er Gesamtsechster.

Mit Bildmaterial von Ducati.