Alvaro Bautista auf der MotoGP-Ducati: Jetzt geht es um die feinen Details

Alvaro Bautista hat bei einem weiteren MotoGP-Test den Grundstein für einen möglichen Gaststart in der Königsklasse gelegt. Beim zweiten Test mit der Ducati Desmosedici beschäftigte sich der Superbike-Weltmeister intensiv mit der Abstimmungsarbeit. Eine MotoGP-Wildcard beim Grand Prix von Malaysia in Sepang wird immer wahrscheinlicher.

"Ich bin sehr froh, dass ich einen weiteren Test mit dem MotoGP-Bike absolvieren konnte", kommentiert Bautista nach den zwei Testtagen auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli. Bereits im Juni testete Bautista die 2023er-Desmosedici und fuhr starke Rundenzeiten.

"Nach meinem ersten Test hatte ich ein wirklich gutes Gefühl. Ich fühlte mich auf dem Motorrad sehr wohl und wünschte mir einen weiteren Test. Nach diesen beiden Tagen bin ich sehr froh. Wir konnten weitere Fortschritte machen und mein Gefühl für das Motorrad wurde noch besser", schildert der 38-jährige Spanier.

Beim ersten Test konzentrierte sich Bautista darauf, ein Gefühl für die MotoGP-Ducati aufzubauen. Im Vergleich zum Superbike gibt es viele Unterschiede: Die Konstruktion der Michelin-Reifen ist deutlich steifer als die der Pirelli-Reifen in der Superbike-WM. Zudem verfügt das Motorrad über deutlich mehr Leistung, bissigere Bremsen und ein steiferes Chassis.

Den zweiten Test nutzte Bautista, um erste Änderungen an der Abstimmung vorzunehmen und an den Details zu tüfteln. "Ich erhielt bessere Referenzwerte. Wir konnten uns intensiver mit der Abstimmungsarbeit beschäftigen. Es waren zwei wirklich positive Testtage, bei denen meine Feedback von Tag zu Tag immer besser wurden", erklärt der Superbike-Weltmeister.

Bereits beim ersten Test im Juni erklärte Bautista, dass er Interesse an einem Gaststart in der laufenden MotoGP-Saison hat. Das Saisonfinale der Superbike-WM findet Ende Oktober in Jerez (Spanien) statt. Bautistas Wunsch ist es, zwei Wochen später beim Grand Prix von Malaysia in Sepang mit einer Wildcard zu starten.

Mit Bildmaterial von Ducati.