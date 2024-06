Alvaro Bautista: Erklärung der vier Test-Stürze und Update zur WSBK 2025

Gleich vier Mal ging Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) beim zweitägigen WSBK-Test in Misano zu Boden (zum Testbericht). Glücklicherweise zog sich der Titelverteidiger bei seinen Abflügen keine ernste Verletzung zu. Doch im Vergleich zu WM-Rivale Toprak Razgatlioglu (BMW) hinterließ Bautista in Misano keinen souveränen Eindruck.

Razgatlioglu stürmte mit seiner BMW M1000RR an beiden Testtagen zur Bestzeit und unterbot den bestehenden Rundenrekord. Bautista stürzte am Donnerstag und beendete den Tag auf P3. Am Freitag folgten drei weitere Abflüge und P4 in der Wertung.

Der erste Abflug am Freitag war das Resultat eines Missverständnisses. "Der Sturz am Morgen war merkwürdig. Es gab in der Box etwas Verwirrung. Ich dachte, dass ich den SCX-Reifen verwende. Doch ich fuhr mit dem SC0-Reifen", berichtet Bautista.

"Das Gefühl war richtig mies. Ich war nicht schnell und forderte mehr vom Motorrad als nötig und stürzte. Meine Crew berichtete mir, dass ich mit dem SC0-Reifen der schnellste Fahrer war", erklärt der Ducati-Pilot, der sich vom Sturz nicht beeinflussen lassen wollte.

"Ich baute mein Vertrauen wieder auf", schildert der Superbike-Weltmeister. Doch wenig später landete Bautista erneut im Kies. "Beim zweiten Sturz bin ich in der letzten Kurve auf einen Flicken im Asphalt gekommen, nachdem der Kurs am abgetrocknen war. Ich rutschte sofort über das Vorderrad weg. Ich rechnete nicht damit", begründet er.

Ein weiterer Sturz in Kurve 14 folgte. Wie die beiden Stürze zuvor ging auch der finale Crash harmlos über die Bühne. "Abgesehen davon lief es nicht schlecht. Wir probierten verschiedene Abstimmungen", erklärt Bautista.

"Wir fanden keine wirkliche Verbesserung, konnten aber einige gute Vergleiche durchführen. Ich fühlte mich auf dem Motorrad wohl und fuhr mit dem SCX-Reifen einen guten Stint", berichtet der 39-jährige Spanier. "Ich bevorzuge das Gefühl auf dem Rennreifen. Ich bin zufrieden, vor allem mit der Motorcharakteristik, die wir hier erarbeitet haben."

Alvaro Bautista arbeitete mit seiner Crew an einigen Abstimmungs-Details Foto: WorldSBK.com

Offen ist, wie es bei Bautista weitergeht. Hängt er nach seinem 40. Geburtstag noch eine Saison dran oder hängt er den Helm am Saisonende an den Nagel? "Ich konzentriere mich voll auf die laufende Saison. Meine Priorität ist es, an das Rennen in Misano zu denken und unser Bestes zu geben. Ich denke, nach Misano werde ich eine Entscheidung treffen", kündigt er an.

