Alvaro Bautista gesteht: Gedanken an den WM-Titel sorgten für Nervosität

Ducati-Pilot Alvaro Bautista ist der Superbike-Weltmeister der Saison 2022. Ein zweiter Platz reichte Bautista im zweiten Hauptrennen der WSBK in Mandalika (Indonesien), um vorzeitig den Titel zu sichern zum Rennbericht.

Die drei Laufsiege von Titelverteidiger Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu waren nicht ausreichend, um die Titelentscheidung bis zum Saisonfinale in Australien hinauszuzögern.

Bautista tauschte nach der Zieldurchfahrt seine Lederkombi gegen ein goldenes Exemplar aus und ließ sich von seinem Ducati-Team feiern. Ducati-Corse-CEO Luigi "Gigi" Dall'Igna und Sportdirektor Paolo Ciabatti waren vor Ort und feierten eine Woche nach Francesco "Pecco" Bagnaias Erfolg in der MotoGP den zweiten Titel innerhalb weniger Tage.

Ducati wird für den Mut belohnt, Redding durch Bautista zu ersetzen

Für Bautista ging am Sonntag ein Traum in Erfüllung. "Jetzt habe ich es geschafft. Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden. Nach zwei schwierigen Jahren glaubten nicht alle an mich", blickt er auf die Zeit bei Honda zurück. Doch Ducati sah in Bautista den Fahrer, der die elfjährige Durststrecke beenden kann.

Tief bei Honda: Alvaro Bautista konnte 2020 und 2021 kein Rennen gewinnen Foto: Motorsport Images

Konstanz führt zum Titel: Alvaro Bautista ein besserer Fahrer als 2019

"Unsere Leistungen waren richtig gut. Ich denke, Toprak und Jonathan zeigten ebenfalls ihre besten Leistungen. Sie fuhren in allen Rennen auf einem sehr hohen Niveau. Ich hatte Glück, denn ich machte weniger Fehler als sie. Die Konstanz war wichtig", bemerkt Bautista, der sich nur einen Fehler leistete, als er in Donington in Lauf eins stürzte.

Perfekte Kombination: Alvaro Bautista und die Ducati Panigale V4R Foto: Ducati

Erlösung nach einem harten Rennen: Alvaro Bautista ist Weltmeister Foto: Pirelli

Niedriger Stellenwert der Superbike-WM in Spanien

Nach Carlos Checas WM-Erfolg in der Saison 2011 ist Bautistas Titel der zweite eines Spaniers. "Ich bin so stolz. Diese Meisterschaft ist in Spanien nicht besonders beliebt. Ich erinnere mich sehr gut daran, als Carlos den Titel holte. Viele meinten, dass die Superbike-WM eine zweitklassige Meisterschaft ist", so Bautista.

Kann Alvaro Bautista die Superbike-WM in Spanien beliebter machen? Foto: Motorsport Images

"Ich denke nicht, dass das Niveau schlechter ist als in der MotoGP. Jonathan und Toprak sind beeindruckende Fahrer, die das Potenzial haben, auch in der MotoGP an der Spitze zu fahren", ist Bautista überzeugt. "Ich bin sehr froh, der zweite Spanier zu sein, der die Meisterschaft gewinnen konnte. Es ist ein weiterer Titel für Ducati nach einer langen Zeit."

Ducati mit Ausnahme von Donington überall siegfähig

Im Gegensatz zur Saison 2019 war Bautista in diesem Jahr konstant in den Top 3 zu finden. "Mit Ausnahme von Donington und hier konnten wir auf jeder anderen Strecke gewinnen. In Donington war klar, dass es ein schwieriger Kurs für uns ist. Zudem stürzte ich am Samstag und hatte Schmerzen in der rechten Hand. Deshalb konnte ich am Sonntag nicht um bessere Ergebnisse kämpfen", erinnert sich Bautista.

Nur ein selbstverschuldeter Sturz: Alvaro Bautista machte kaum Fehler Foto: Motorsport Images

Parallele zum Titel in der 125er-WM in der Saison 2006

Der Titel in der Superbike-WM ist Bautistas zweiter WM-Erfolg nach dem Titel bei den 125ern in der Saison 2006. Zum 125er-WM-Titel gibt es eine Parallele. "Ich erinnere mich, dass es ähnlich war wie in diesem Jahr, denn 2005 hatte ich keine gute Saison", vergleicht Bautista, der 2005 nur WM-15. wurde.

Alvaro Bautista gewann 2006 die 125er-WM, nachdem er 2005 nur WM-15. wurde Foto: Motorsport Images

Wird Alvaro Bautista in der WSBK-Saison 2023 mit der Nummer 1 fahren? Foto: Ducati

Mit Bildmaterial von Pirelli.