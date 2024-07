Alvaro Bautista: Mindestgewicht in der Superbike-WM hat Wirkung verfehlt

Alvaro Bautistas Dominanz in der Superbike-WM ging nach dem zweiten Titelgewinn im Vorjahr zu Ende. Zur Halbzeit der WSBK-Saison 2024 ist Bautista nur WM-Dritter. Der Rückstand von mehr als 100 Punkten auf WM-Leader Toprak Razgatlioglu (BMW) lässt die Titelverteidigung in weite Ferne rücken. Im Rahmen des zurückliegenden Wochenendes in Most sprach Bautista über die Situation in der Superbike-WM und erklärte, warum das für 2024 eingeführte kombinierte Mindestgewicht seine Wirkung verfehlt hat.

Im Vorjahr fuhr Bautista auf den Geraden mühelos an Razgatlioglu vorbei. Daraufhin wurde überlegt, wie man eine bessere Balance kreieren kann. Doch durch Razgatlioglus Wechsel von Yamaha zu BMW erübrigte sich das Problem des überlegenen Bautista-Topspeeds. Das kombinierte Mindestgewicht war praktisch überflüssig.

Laut Bautista hat die neue Gewichtsregel ihre Wirkung verfehlt: "Mein Topspeed ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Ich bin der Schnellste. Ich habe diese Stärke behalten, aber in den Bereichen verloren, in denen ich bereits im vergangenen Jahr Zeit verlor."

"Meiner Meinung nach ist es nicht fair, die Leute zu bestrafen, die gut arbeiten. Sie sollten denjenigen helfen, die Probleme haben", kritisiert Bautista die Philosophie der WSBK-Regeln.

Auch mit Zusatzgewichten beschleunigt Alvaro Bautistas Ducati sehr gut Foto: Motorsport Images

Aktuell dominiert Razgatlioglu mit seiner BMW M1000RR die Superbike-WM. Die ungefährdeten Siege des Türken wirken sich negativ auf die Spannung aus. Doch im Regelwerk gibt nach der Abschaffung der Drehzahl-Limitierungen kein Werkzeug mehr, um dominante Hersteller einzubremsen.

Alvaro Bautista rechnet nicht mit einer Einbremsung der BMW M1000RR

Bautista ist ohnehin gegen eine Bestrafung von Razgatlioglu und BMW: "Es wäre fair, sie jetzt nicht zu bestrafen. Doch es war nicht fair, dass ich und Ducati im vergangenen Jahr bestraft wurden."

BMW-Speerspitze Toprak Razgatlioglu feierte zuletzt zehn Siege in Folge Foto: BMW Motorrad

"Ich rechne nicht mit irgendwelchen Strafen", schaut er auf die Situation bei BMW. "Meiner Meinung nach ist es nicht fair, diejenigen zu bestrafen, die gute Arbeit geleistet haben. Das habe ich in der Vergangenheit in Bezug auf mich gesagt, aber ich sage es jetzt auch mit Blick auf Toprak. Sie arbeiten besser als der Rest und sind stärker. Gratulation an sie."

"Der Rest muss aufholen. Doch gleichzeitig ist es nicht fair, mich oder andere leichte Fahrer zu bestrafen. Für uns war es bereits sehr schwierig, diese Motorräder zu fahren. Leichte Fahrer haben stärker zu kämpfen als normal große Fahrer", betont Bautista, der kleinste und leichteste Fahrer im Feld.

"Normal große Fahrer können nicht verstehen, welche Probleme kleine Fahrer haben", ärgert sich der zweifache Superbike-Weltmeister und erklärt, dass das Motorrad den Befehlen großer Fahrer besser folgt, während sich kleine Fahrer stark anstrengen müssen. Vor allem bei Richtungswechseln sieht er sich im Nachteil.

Beim Umlegen muss Alvaro Bautista mehr Kraft aufwenden als große Fahrer Foto: Ducati

Gleichzeitig ist sich Bautista bewusst, dass wirklich große Fahrer gewisse Nachteile haben. Das trifft auf Razgatlioglu aber nicht zu, auch wenn der Türke mit 1,82 Metern zu den größten Fahrern im Feld zählt. "Toprak ist groß, aber er befindet sich gut in Form. Er ist sehr dünn", bemerkt Bautista. "Er kann das Motorrad besser kontrollieren."

Gewicht der Grund für Alvaro Bautistas Probleme zu Rennbeginn

Bereits in der Vergangenheit sah man deutlich, dass Bautista mit vollem Tank nicht so konkurrenzfähig ist wie zu Rennende. Der 39-jährige Spanier beklagt, dass sich das optimale Fenster auf Grund der Zusatzgewichte weiter nach hinten geschoben hat.

Alvaro Bautista hat mit vollem Tank große Mühe, sich durchzusetzen Foto: Yamaha

"Zu Rennbeginn konnte ich nie davonfahren. Ich wurde in Kämpfe verwickelt. Nach zehn oder zwölf Runden aber konnte ich einen Unterschied ausmachen", erinnert sich Bautista und vergleicht es mit der Situation in diesem Jahr: "Jetzt passiert das in Runde 15 oder 16."

"Im Vergleich zu den Rennen im Vorjahr bin ich in den beiden ersten Dritteln langsamer. Toprak kann ab Runde eins davonfahren. Ohne Probleme", erkennt Bautista, der von den bisherigen 18 Rennen nur zwei gewinnen konnte. Er gewann Lauf zwei in Barcelona und den Sprint in Assen. Die zehn Rennen nach Bautistas Sieg in Assen entschied Razgatlioglu für sich.