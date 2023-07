Alvaro Bautista nur auf P12: "Wichtig ist, jetzt nicht nervös zu werden"

Ein technisches Problem am Freitag, gestrichene Runden in der Superpole, eine falsche Reifenwahl im ersten Rennen und dann noch ein Missgeschick beim Radwechsel: WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) hat bei der Superbike-WM in Most bisher wenig Glück.

"Das kann mir passieren, aber auch allen anderen", kommentiert Bautista nach einem schwierigen Samstag, an dem er im ersten Rennen auf P12 gewertet wurde. "Wenigstens konnte ich einige Runden im Trockenen mit den Slicks fahren. Das Gefühl war nicht schlecht. Es kann solche Tage geben. Wichtig ist, jetzt nicht nervös zu werden."

Das Unheil am Samstag begann bereits in der Superpole. Beim zweiten Versuch wurden beide Runden gestrichen, weil durch die Stürze von Jonathan Rea (Kawasaki) und Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) gelbe Flaggen geschwenkt wurden.

Gelbe Flaggen: Alvaro Bautista fordert andere Superpole-Regeln

"In der letzten Kurve ist ein Fahrer vor mir gestürzt", kommentiert Bautista die Szene mit Aegerter. "Ich sah, wie er stürzte. Als ich in die Kurve bog, wurden gelbe Flaggen geschwenkt. Ich konnte nichts anders machen. In dem Moment wurden zwar gelbe Flaggen geschwenkt, doch die Marshalls waren noch nicht unterwegs."

"Meine Runde wurde gestrichen. Damit bin ich nicht einverstanden, weil ich nichts machen konnte. Ich fuhr in diesem Moment nicht meine Sektor-Bestzeit", ärgert sich Bautista und fordert: "Meiner Meinung nach sollten sie diese Regel ändern."

Doch wie kann man das Chaos in der Superpole vermeiden? "Man muss nicht die ganze Runde streichen, wenn ein Fahrer an der Stelle ein bisschen Tempo rausnimmt", nennt Bautista einen Lösungsvorschlag.

"Wichtig ist, etwas Tempo rauszunehmen und ein bisschen Luft zu lassen, damit man nicht stürzt", bemerkt Bautista. "Das Problem ist, dass man stürzen könnte, während ein Marshall einem gestürzten Fahrer hilft."

Der Weltmeister trifft die falsche Reifenwahl in der Startaufstellung

Eine halbe Stunde vor dem Rennstart erfuhr Ducati, dass Bautista von P14 ins Rennen gehen muss. In der Startaufstellung entschied sich Bautista für Regenreifen. Intermediates wären die bessere Wahl gewesen.

Alvaro Bautista setzte auf Regenreifen und musste zum Radwechsel an die Box kommen Foto: Ducati

"Es trocknete sehr schnell ab. Mit Intermediates bin ich normalerweise nicht so schnell im Nassen, aber auch nicht im Trockenen. Deshalb entscheide ich meist nur zwischen Regen- und Trockenreifen", verteidigt Bautista seine Wahl.

"Ich dachte, dass ich in den ersten Runden einen Vorteil habe. Doch Bassani war bereits zehn Sekunden vor mir, als ich mich von P14 durch das Feld gekämpft habe", berichtet Bautista, der überrascht war, wie schnell Jonathan Rea (Kawasaki), der spätere Sieger, zu Rennbeginn mit Intermediates fuhr.

"Es war beeindruckend, wie schnell Jonathan mit dem Intermediate war. Ich weiß nicht, ob er alles riskiert hat oder ob er einfach nur richtig schnell war. Das hat mich überrascht", gesteht Bautista. "Er hat mit diesen Reifen sehr viel Vertrauen, was ich nicht habe."

Ein weiteres Problem für Bautista war ein verpatzter Boxenstopp. Der Wechsel des Vorderrads dauerte länger als sonst. "Wir hatten ein Problem mit den Bremsbelägen. Sie waren zu weit herausgedrückt. Dadurch ging die Bremsscheibe nicht in den Bremssattel. Sie mussten erst die Bremsbeläge reindrücken. Dadurch verlor ich beinahe 20 Sekunden", berichtet Bautista.

Hatte Ducati überhaupt einen Satz Intermediates vorbereitet?

Axel Bassani (Motocorsa-Ducati), der zu Beginn mit Regenreifen führte, gestand nach dem Rennen, dass sein Team gar keinen Intermediate-Reifensatz vorbereitet hatte. Und auch Bautista hatte diese Reifenoption voraussichtlich gar nicht zur Verfügung.

"Ich bin mir nicht sicher, ob wir diesen Reifen überhaupt vorbereitet haben. Ich mag ihn nicht. Deshalb bereiten sie ihn normalerweise nicht vor", kommentiert der Superbike-Weltmeister, der in der Meisterschaft nur noch 54 Punkte Vorsprung auf Toprak Razgatlioglu hat.

Mit Bildmaterial von Ducati.