Alvaro Bautista: Razgatlioglu und Rea gratulieren zur Titelverteidigung, aber ...

Ducati-Pilot Alvaro Bautista ist der Superbike-Weltmeister der Saison 2023. Mit einem Sieg im Samstags-Rennen des WSBK-Finales in Jerez (zum Rennbericht) stellte Bautista die Titelverteidigung sicher. Er ist der der erste Ducati-Pilot seit Carl Fogarty, der seinen WM-Titel verteidigen konnte.

"Ich bin so happy!", bemerkt Bautista. "Ich freue mich über das, was wir erreicht haben und bin sehr stolz auf mein Team und meine Leute. Wir haben eine unglaubliche Saison gezeigt und viele Rennen gewonnen. Wir waren beinahe immer richtig stark. Es ist etwas Besonderes, den Titel hier in Jerez zu verteidigen."

Erstmals konnte Bautista in seiner Heimat einen WM-Titel sicherstellen. Beim Saisonfinale in Jerez hätten zwei Punkte aus drei Rennen gereicht. Doch Bautista entschied sich für volles Risiko statt Zurückhaltung.

"Es ist schlimmer, denn man verliert die Konzentration, wenn man sich entspannt. Dann leidet die Performance", begründet der Spanier. "Ich wollte alles ausblenden und mich auf mich und mein Motorrad konzentrieren. Das machte ich. Ich wollte um den Sieg kämpfen, wenn sich die Chance dafür bietet."

"Natürlich habe ich in den letzten Runden über die Meisterschaft nachgedacht. Das ist normal. Jetzt bin ich aber sehr entspannt. Viele Leute haben mir von außen Druck gemacht", berichtet der Ducati-Werkspilot.

Großes Lob an den härtesten WM-Herausforderer

Nach der Zieldurchfahrt waren seine größten Gegner die ersten Gratulanten. Herausforderer Toprak Razgatlioglu und Rekord-Champion Jonathan Rea hielten in Kurve 1 an, um dem alten und neuen Champion ihre Glückwünsche auszusprechen.

Toprak Razgatlioglu leistete bis zuletzt großen Widerstand Foto: Ducati

Bautista lobt vor allem Razgatlioglus Hartnäckigkeit: "Toprak zeigte in dieser Saison einige unglaubliche Leistungen. Ich gewann viele Rennen und stellte einen neuen Rekord auf. Doch er war immer zur Stelle und hielt die Meisterschaft bis zum Finale offen. Das zeigt, dass er eine tolle Leistung zeigte. Ich gratuliere ihm, denn er gab nie auf."

Toprak Razgatlioglu: "Ich musste härter kämpfen"

Laut Razgatlioglu und Rea ist Bautista ein verdienter Champion. Doch Razgatlioglu ist sich bewusst, dass er nicht mit gleichen Mitteln in den WM-Kampf zog wie sein spanischer Rivale, der perfekt mit seiner Ducati harmoniert.

Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu biss sich oft die Zähne aus Foto: Yamaha

"Er verdient es, denn er gewann viele Rennen und kämpfte gut. Ich musste aber stärker kämpfen als er, weil sein Motorrad einen großen Vorteil hat. Dennoch hat er den Titel verdient. Ich gratuliere ihm zur Titelverteidigung", so Razgatlioglu.

Toprak Razgatlioglu und Alvaro Bautista lieferten sich einige tolle Duelle Foto: Yamaha

Den Sieg am Samstag konnte Razgatlioglu nicht verhindern. "Zu Rennbeginn war es okay. Nach ein paar Runden hatte ich sehr viel Schlupf beim Beschleunigen. Am Ausgang von Kurve 5 hatte Alvaro einen unglaublichen Vorteil. Sein Motorrad beschleunigte richtig stark. Deshalb war er auf der Gegengeraden sehr schnell. Wir kämpften dennoch und landeten auf Platz zwei", fasst der Türke das Rennen zusammen.

Jonathan Rea war in der WSBK 2023 kein direkter WM-Rivale

Rekord-Champion Jonathan Rea verpasste als Vierter das Podium. In diesem Jahr war zeitig klar, dass Rea kein direkter WM-Rivale ist. Zu schwach war die Performance der Kawasaki im Vergleich zur Ducati.

Wird Jonathan Rea im kommenden Jahr zum größten Herausforderer? Foto: Kawasaki

Rea lobt die Arbeit des alten und neuen Weltmeisters: "Er war der konstanteste Fahrer und auch der schnellste. Alvaro fuhr richtig gut. Es sieht beinahe mühelos aus, wie er mit dem Motorrad unterwegs ist. Natürlich weiß ich, dass es nicht so einfach ist. Es gab Momente in meiner Karriere, in denen es von außen auch so wirkte. Er ist ein wirklich verdienter Champion."

Mit Bildmaterial von WorldSBK.com.