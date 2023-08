Alvaro Bautista testet erneut die Ducati Desmosedici: MotoGP-Start in Sepang?

Während sich die meisten Kollegen aus der Superbike-WM nach dem Rennwochenende in Most in die Sommerpause verabschiedet haben, sitzt Alvaro Bautista schon wieder auf dem Motorrad: Der Superbike-Weltmeister testet in Misano zum zweiten Mal die Ducati Desmosedici. Bereitet sich Bautista für einen Wildcard-Start vor?

Bereits zwischen den WSBK-Events in Misano und Donington testete Bautista die 2023er-Desmosedici und fuhr gute Rundenzeiten (zum Bericht). Der Spanier erklärte damals, dass er mit der Ergonomie noch einige Probleme hatte. Es ist wahrscheinlich, dass Ducati seit dem ersten Test einige Änderungen vornahm, um Bautista ein besseres Gefühl zu vermitteln.

Der zweite MotoGP-Test kommt überraschend. Am Sonntag wurde Bautista in Most auf seine MotoGP-Pläne angesprochen und war offensichtlich nicht ganz ehrlich, denn vor zwei Tagen wusste der Spanier noch nichts von einem weiteren MotoGP-Test.

Am Sonntagabend wusste Alvaro Bautista noch nichts von zweiten MotoGP-Test

"Wir haben jetzt über einen Monat lang Pause. Vielleicht frage ich nach einem weiteren Test", erklärte er am Sonntag nach dem zweiten Rennen in Most. "Bei den drei zurückliegenden WSBK-Events habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Jetzt habe ich etwas mehr Zeit, um mir darüber Gedanken zu machen."

Alvaro Bautista befindet sich auf Kurs zum zweiten WSBK-Titel Foto: Motorsport Images

An den ersten Test mit der MotoGP-Ducati hatte Bautista gute Erinnerungen: "Das Gefühl mit dem MotoGP-Bike war gut. Doch ich konnte mich nicht voll und ganz auf die MotoGP konzentrieren, weil es am darauffolgenden Wochenende nach Donington ging."

"Es war nur ein Test, um einen ersten Eindruck zu erhalten. Der erste Eindruck war aber sehr positiv", schildert der Superbike-Weltmeister, der nach seinem Sieg in Most mit 74 Punkten Vorsprung auf Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu in die Sommerpause ging und somit nach zwei Dritteln der Saison einen äußerst komfortablen Vorsprung hat.

MotoGP-Aktivitäten für Alvaro Bautista eine Ablenkung?

Könnte die MotoGP im WM-Kampf eine Ablenkung darstellen? "Es sind zwei unterschiedliche Dinge für mich. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mich ablenkt", erklärt Bautista, der sich laut Insidern einen Gaststart beim Grand Prix von Malaysia in Sepang wünscht.

Nach der Absage des WSBK-Saisonfinales in Argentinien ist unklar, wann das Ersatzevent stattfinden wird. Wenn die MotoGP in Malaysia gastiert, ist die Superbike-WM-Saison 2023 aber mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits zu Ende.

Mit Bildmaterial von Ducati.