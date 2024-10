Alvaro Bautista über Ducati-Stallorder: "Keine direkte Teamorder, aber ..."

An diesem Wochenende gastiert die Superbike-WM im Estoril, bevor am kommenden Wochenende das Saisonfinale in Jerez auf dem Plan steht. BMW-Pilot Toprak Razgatlioglu reist mit einem Puffer von 39 Punkten auf Ducati-Pilot Nicolo Bulega nach Estoril und kann die WM am Sonntag vorzeitig entscheiden (was passieren muss, damit Razgatlioglu vorzeitig Weltmeister wird).

Ducati hat bereits beim zurückliegenden Rennwochenende in Aragon eine Art Stallorder ausgesprochen. Alvaro Bautista sollte vermeiden, seinem Teamkollegen Punkte wegzunehmen. Eine ähnliche Strategie verfolgt Ducati auch in Estoril. Am Wochenende könnte es allerdings die eine oder andere Überraschung geben, denn der Wetterbericht sagt Regen voraus.

Bautista ist der Fahrer, der mit dem meisten Schwung zur vorletzten Station des WSBK-Kalenders kommt. Der Titelverteidiger bestätigt, dass er nach seinen beiden Aragon-Siegen mit großer Motivation nach Estoril reiste. "Ich bin froh, dass das gute Gefühl zurück ist, denn zu Saisonbeginn hatten wir stark zu kämpfen", bemerkt Bautista.

Alvaro Bautista gewann beim Heimspiel in Aragon den Sprint und das zweite Hauptrennen Foto: Motorsport Images

"Für diese Saison ist es natürlich zu spät, doch wir konnten immerhin viel lernen", erklärt Bautista, der sich selbst nicht mehr als WM-Anwärter sieht. Bei 124 noch offenen Punkten ist Bautista mit einem Rückstand von 81 Zählern erheblich im Nachteil.

Alvaro Bautista blendet die WM aus, schreibt den Titel aber noch nicht ab

Entsprechend gelassen geht der Spanier das Wochenende an. "Ich gehe es locker an", schildert Bautista. "Ich versuche einfach, mein Bestes zu geben und möglichst viel Vertrauen aufzubauen. Ich will um die bestmöglichen Ergebnisse kämpfen und denke sicher nicht an die Meisterschaft."

Alvaro Bautista kommt mit 81 Punkten Rückstand nach Estoril Foto: Motorsport Images

"Natürlich hat man immer eine Chance, sofern es noch die theoretische Möglichkeit gibt. Doch ich denke nicht dran", stellt Bautista klar. Und was sagt der zweimalige Superbike-Weltmeister zum Thema Stallorder, um die Chancen von Ducati-Teamkollege Bulega am Leben zu halten?

"In Aragon gab es vor dem Samstags-Rennen ein kleines Briefing", verrät Bautista. "Wir einigten uns darauf, Nicolo zu helfen. Der Plan war, zu vermeiden, dass ich zwischen Toprak und ihm liege. Zudem verfolgten wir das Ziel, ihm zu helfen, indem ich Toprak Punkte wegnehme."

Zieht Alvaro Bautista in der WM noch an Nicolo Bulega vorbei? Foto: WorldSBK.com

Doch der Plan von Ducati ging nur bedingt auf, denn am Samstag rollte Bulega mit einem Defekt aus und verlor mit einem Schlag 20 Punkte auf Razgatlioglu. Am Sonntag entschied sich Bautista dann, die Initiative zu ergreifen, als er erkannte, dass Bulega nicht stark genug ist, um Razgatlioglu zu bezwingen.

Bautista gewann beide Rennen und half seinem Teamkollegen, indem er Razgatlioglu einige Punkte wegnahm. Doch der Rückstand von Bulega vergrößerte sich dennoch von 13 auf 39 Zähler. Für Estoril will Ducati an der Aragon-Strategie festhalten.

"Es gibt keine direkte Teamorder, aber wir werden es ähnlich machen (wie in Aragon)", erklärt Bautista. "Ich werde also versuchen, meinen Teamkollegen nicht zu stören und er versucht, mich nicht zu stören."

Nicolo Bulega hat keine Lust, Schützenhilfe zu erhalten Foto: Motorsport Images

Bulega erklärt vor dem Estoril-Wochenende, dass er kein Interesse hat, Schützenhilfe zu erhalten. "Ich will das nicht, denn Alvaro ist selbst sehr schnell. Er hat die Chance, zu gewinnen. Und dann muss er auch gewinnen", kommentiert der WM-Zweite die teaminterne Situation.

Keine Gedanken an die WM: Toprak Razgatlioglu peilt Siege an

WM-Leader Razgatlioglu wirkte vor dem Trainingsauftakt in Portugal gewohnt gelassen. "Ich habe überhaupt keinen Stress. Ich bin hier, um die Rennen zu gewinnen", kommentiert der WM-Führende, der sich in deutlich besserer Verfassung befindet als vor zwei Wochen in Aragon. "Ich bin vielleicht nicht zu 100 Prozent fit, aber zu 99", präzisiert der Türke vor dem vorletzten Rennwochenende der laufenden Saison.

Besser vorbereitet als in Aragon: Toprak Razgatlioglu ist beinahe komplett fit Foto: BMW Motorrad

In der Pause zwischen Aragon und Estoril konnte Razgatlioglu sein Training aufnehmen und auf der privaten Rennstrecke von Manager Kenan Sofuoglu fahren. In den Wochen zuvor hielt sich Razgatlioglu an das von den Ärzten verschriebene Trainingsverbot, um seine Lungenverletzung auszukurieren.

Die Mission für Estoril ist klar. "Ich konzentriere mich voll auf die Rennen. Es fehlt mir, Rennen zu gewinnen", bemerkt der BMW-Pilot. "Ich muss wieder gewinnen. Zweite Plätze sind nicht genug für mich", stellt er klar.

Die Meisterschaft blendet Razgatlioglu aus. "Wenn ich alle Rennen gewinne und Bulega jeweils nur Dritter wird, dann haben wir den Titel sicher. Doch so denke ich nicht, weil er auch ziemlich stark ist", kommentiert Razgatlioglu und fügt hinzu: "Für mich endet die Meisterschaft in Jerez."