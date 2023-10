Alvaro Bautista widerspricht Toprak Razgatlioglu: "Es lag nicht am Motorrad"

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) und Ex-Champion Toprak Razgatlioglu (Yamaha) leisteten sich bei der Superbike-WM in Portimao spannende Duelle um die Siege in den beiden Rennen am Sonntag. Bereits im Sprintrennen (zum Rennbericht) kämpfte Razgatlioglu hart, um sich gegen Bautista durchzusetzen. In der letzten Kurve holte sich Bautista den Sieg. Im zweiten Hauptrennen (zum Rennbericht) wiederholte sich das Schauspiel.

Razgatlioglu konnte seinen Frust nicht verbergen. Nach der Zieldurchfahrt am Sonntagvormittag zerschlug er die Verkleidungsscheibe seiner Yamaha R1. Am Nachmittag haute der Türke wild auf den Tank und löste damit den Airbag seiner Dainese-Kombi aus. Im Parc Ferme flossen Tränen. Eine derartig emotionale Reaktion ist ungewöhnlich für Razgatlioglu (warum sich der Yamaha-Pilot so sehr ärgerte).

Die Stärken der jeweiligen Motorrad/Fahrer-Kombinationen waren deutlich zu erkennen. Razgatlioglu punktete in den Bremszonen, während Bautista vor allem in der langgezogenen Rechtskurve vor der Zielgeraden große Vorteile hatte. Den Schwung nahm Bautista mit auf die Zielgerade. Von einem Topspeed-Vorteil will der Ducati-Pilot aber nichts wissen.

Alvaro Bautista will nichts von einem Ducati-Vorteil wissen

"Es lag nicht am Motorrad, dass ich ihn in der letzten Kurve überholen konnte. Es lag an meiner Linie", kommentiert Bautista und widerspricht damit Razgatlioglu, der behauptet, das Motorrad ähnlich zeitig aufzurichten.

Runde für Runde duellierten sich Toprak Razgatlioglu und Alvaro Bautista Foto: Yamaha

Bautista ist überzeugt, dass es an seinem Fahrstil liegt: "Toprak ist beim Bremsen sehr stark, ich bin dafür aber sehr stark in schnellen Kurven. Die letzte Kurve ist sehr schnell und ich war an dieser Stelle sehr schnell."

"Die Leute meinen, dass ich im finalen Sektor vier Zehntelsekunden gutmache. Doch dreieinhalb Zehntelsekunden mache ich alleine in dieser Kurve gut. Bis zur Hälfte der Geraden nutze ich den zusätzlichen Schwung. Ab der Hälfte der Geraden sind wir ähnlich schnell", schildert Bautista seine Sicht der Dinge.

Topspeed-Wertung gibt keine genaue Auskunft

Normalerweise gibt die Topspeed-Wertung einen guten Überblick, wie schnell die verschiedenen Motorräder sind. Doch in Portimao ist die Messstelle vergleichsweise spät angebracht. Fahrer, die den Bremsvorgang zeitiger einleiten, fahren nicht mit Vollgas durch die Messstelle.

Alvaro Bautista kam besser als alle anderen Fahrer auf die Zielgerade Foto: Ducati

Das führt dazu, dass Spätbremser Razgatlioglu teilweise deutlich höhere Topspeeds bescheinigt werden. Das Phänomen der ungenauen Topspeed-Messung sah man in Portimao bereits in der Vergangenheit, als Chaz Davies in der Topspeed-Wertung vor Ducati-Teamkollege Alvaro Bautista lag, obwohl er auf den Geraden langsamer war.

Alvaro Bautista kann sein Renntempo nicht abrufen

Im Vergleich zum souveränen Sieg im Samstags-Rennen musste Alvaro Bautista in den beiden Rennen am Sonntag deutlich härter kämpfen. Mit freier Fahrt war Bautista einen Tick schneller als Razgatlioglu. Doch die unermüdlichen Angriffe des Türken störten Bautistas Rhythmus und hielten das Rennen bis zur letzten Kurve offen.

Alvaro Bautista hatte Angst, zusammen mit Toprak Razgatlioglu zu stürzen Foto: Motorsport Images

"Mein Renntempo war höher, doch er kämpfte sehr stark und attackierte mich überall", bestätigt Bautista. "Ich versuchte einige Male, die Tür innen zuzumachen, doch er platzierte sein Motorrad immer wieder. Das ist aber normal, damit rechne ich bei ihm."

"Ich hatte einige Male wirklich Angst, denn wenn er gestürzt wäre, dann hätte er mich mitgerissen. Es war gefährlich, weil er am absoluten Limit in die Kurven fuhr. Ich musste mehrfach mein Motorrad aufrichten. Sonst hätten wir uns berührt", berichtet der spätere Sieger.

Mehr Siege als die Ducati-Legenden Carl Fogarty und Troy Bayliss

Mit dem Hattrick in Portimao erreichte Bautista die Marke von 56 Ducati-Siegen und überholte damit die WSBK-Legenden Carl Fogarty und Troy Bayliss. "Das wusste ich nicht, freue mich aber sehr darüber", bemerkt Bautista überrascht.

Alvaro Bautista zog an einigen großen Ducati-Legenden vorbei Foto: Ducati

"Es ist richtig toll, der erfolgreichste Ducati-Fahrer der Superbike-WM zu sein. Viele Fahrer fuhren für diesen Hersteller. Ich bin sehr froh, dass ich ein Teil der Ducati-Geschichte sein kann", bemerkt der Superbike-Champion.

Alvaro Bautista fehlen nur noch zwei Punkte zur Titelverteidigung

Die vorzeitige Titelentscheidung verpasste Bautista, doch mit 60 Punkten Vorsprung bei 62 noch zu vergebenen Zählern ist ihm der Titel kaum noch zu nehmen. "Ich freue mich, dass die Meisterschaft bis Jerez offen bleibt. Es gibt noch etwas zu gewinnen oder zu verlieren", kommentiert er.

Toprak Razgatlioglu braucht ein Wunder, um Alvaro Bautista noch abzufangen Foto: Yamaha

"Ich hoffe, dass möglichst viele Leute nach Jerez kommen für die Titelentscheidung", schaut er auf das Saisonfinale Ende Oktober. Passt Bautista in den dreieinhalb Wochen bis zum finalen Wochenende besonders stark auf, um sich beim Training nicht zu verletzen?

"Man kann nicht die ganze Zeit Zuhause bleiben. Für mich ändert sich nichts. Ich werde wie immer trainieren und nichts anders machen", stellt der Spanier klar und fiebert dem Saisonfinale entgegen: "Jerez ist ein Kurs, den ich sehr mag."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.