Andrea Iannone: Abstimmung der Ducati wurde in der Startaufstellung angepasst

WSBK-Rookie Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) erlebte bei der Superbike-WM in Assen sein bisher schwierigstes Wochenende der laufenden Saison. Nachdem Iannone bei den beiden ersten Events aufs Podium fuhr, musste er in Assen zwei Nuller verdauen. Lediglich im finalen Rennen konnte sich der Italiener in Szene setzen.

Im Samstags-Rennen stürzte Iannone, weil er mit Slicks auf den Randstein fuhr und daraufhin schlagartig zu Boden ging. Der Sprint, der als einziges Rennen bei komplett trockenen Bedingungen stattfand, verlief für Iannone nicht gut, weil er den SCQ-Reifen zu stark beanspruchte. Im finalen Rennen meldete sich "The Maniac" mit einer starken Performance zurück und wurde Vierter.

Rückblickend macht Iannone die fehlenden Erfahrungen für die geringe Ausbeute in Assen verantwortlich. "Wir wären auf das Podium gefahren, wenn wir ein Training unter normalen Bedingungen gehabt hätten. Da bin ich mir sicher", bemerkt er.

Die Daten von Philipp Öttl sind für Andrea Iannone nutzlos

"Wir lernen ständig dazu. Selbst in der Startaufstellung passten wir noch die Elektronik an. Die Runde in die Startaufstellung war mein einziger Test", verrät Iannone, der basierend auf den Erfahrungen der Runde aus der Box in die Startaufstellung die Traktionskontrolle und die Leistungs-Charakteristik anpassen ließ.

Iannone fehlten die Daten aus dem Vorjahr. Die Erfahrungswerte von Vorgänger Philipp Öttl waren laut Iannone keine Hilfe, weil sich die Fahrstile zu stark unterscheiden. Zudem gab es an der Ducati einige technische Anpassungen.

Die verregneten Trainings erschwerten Andrea Iannones Wochenende Foto: Team Go Eleven

Kein Grip: SCQ-Reifen baut im Superpole-Rennen stark ab

Ducati-Markenkollege Alvaro Bautista demonstrierte im Sprint, wie stark die Panigale V4R auf dem TT Circuit in Assen ist. Der Spanier stürmte durchs Feld und kam vor Teamkollege Nicolo Bulega ins Ziel.

Für Iannone ging es im Sprint in die andere Richtung. "Das Superpole-Rennen war ein absolutes Desaster. Ich zerstörte sofort die Reifen. Am Ende fuhr ich wie auf Eis", nennt er den Grund für den 15. Platz im Superpole-Rennen.

Andrea Iannone geht als WM-Sechster in die siebenwöchige Pause Foto: Circuitpics.de

Mit Bildmaterial von Circuitpics.de.