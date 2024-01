"Arbeiten noch am Set-up": Jonathan Rea feilt noch am Gefühl für die Yamaha

Die bisherigen Wintertests in Europa sind für Jonathan Rea im Zuge seines Wechsels von Kawasaki zu Yamaha nicht komplett reibungslos verlaufen. An den beiden Tagen in Portimao spulte der Rekordweltmeister mit der R1 130 Runden ab. Zum Vergleich kam sein Teamkollege Andrea Locatelli auf 159 Umläufe und absolvierte dabei auch zwei Rennsimulationen.

Am zweiten Testtag in Portimao trat bei einem Motorrad von Rea ein technisches Problem auf, wodurch er Streckenzeit verlor und für den restlichen Tag nur noch ein Bike zur Verfügung hatte. Sein Anpassungsprozess an die Yamaha ist immer noch im Gange.

"Ich denke, wir müssen unseren puren Speed noch etwas verbessern. Ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Wir arbeiten immer noch am optimalen Set-up für meinen Stil", sagt Rea bei WorldSBK.com über den derzeitigen Stand der Dinge.

Auf der Achterbahnstrecke von Portimao verhält sich die Yamaha etwas anders als es Rea von vielen Jahren mit der Kawasaki gewöhnt war. "JR musste bei seinem ersten Mal mit der R1 auf dieser Strecke einige Herausforderungen meistern", sagt Teamchef Paul Denning.

"Auch wenn die ultimative Rundenzeit für seine hohen Standards enttäuschend waren, war seine Konstanz und seine Fähigkeit, gute Rundenzeiten mit gebrauchten Reifen zu fahren, ein positives Zeichen für die gesamte Saison."

In der Zeitenliste hatte das Yamaha-Duo eine knappe halbe Sekunde Rückstand auf Toprak Razgatlioglu (BMW). Locatelli und Rea beendeten den Test auf den Plätzen sechs und sieben. Remy Gardner vom GRT-Team war einen Tick schneller als das Duo.

Für Rea stand weiterhin grundsätzliche Basisarbeit im Fokus: "Wir haben an den Dämpfern gearbeitet, dem Chassis und mit normalen Testsachen. Wir haben mit der Geometrie und dem Set-up experimentiert. Wir sind Ideen durchgegangen, um das Gefühl zu verbessern."

Jonathan Rea im Gespräch mit Teamchef Paul Denning Foto: Yamaha

"Mit einer Yamaha bin ich noch kein komplettes Wochenende in Portimao gefahren. Deshalb begannen wir mit der Basis vom Jerez-Test. Am Ende kamen wir dann zu einem Motorrad, das dem sehr ähnlich war."

"Die Tests waren positiv. Schritt für Schritt versuchen wir zu verstehen, wie sich die Reifen verhalten. Auf diesen Aspekt konzentrieren wir uns nun, damit ich mehr Traktion habe, wenn ich das Motorrad aufrichte", erläutert Rea.

"Einige Ideen und Teile waren besser, andere waren mehr oder weniger gleich. Wir arbeiten daran und werden sehen, was wir in Australien tun können. Mit dem Gefühl bin ich noch nicht restlos zufrieden. Ich bin einen Longrun gefahren, um den Abbau des Reifens zu verstehen. Dabei wurde ich immer schneller, also gibt es positive Aspekte."

Vor dem Saisonauftakt auf Phillip Island Ende Februar gibt es dort noch zwei Testtage. Es sind für Rea und Yamaha die letzten Möglichkeiten, um sich für die ersten Rennen vorzubereiten.

