Axel Bassani starker WM-Vierter: "Es ist okay, aber wir wollen in die Top 3"

Motocorsa-Ducati-Pilot Axel Bassani erlebte einen sehr starken Start in die Superbike-WM 2023. Nach den WSBK-Events in Australien und Indonesien liegt der Italiener in der Meisterschaft auf P4 und ist mit Abstand bester Privatfahrer. Bisher gelang Bassani noch kein Podium, doch das soll sich bei den Rennen in Europa ändern.

Beim WSBK-Wochenende in Mandalika beendete Bassani das erste Rennen auf P4, kam im Sprintrennen auf P5 ins Ziel und wurde in Lauf zwei auf P8 gewertet. "Es war ein richtig gutes Wochenende. Wir sind eigentlich immer das beste Independent-Team", freut sich Bassani.

"Auch in Australien hatten wir ein richtig gutes Wochenende. Die beiden ersten Wochenenden waren also ziemlich gut und wir hatten einen positiven Saisonstart", bilanziert der Italiener. "In Assen will ich so weitermachen. Ich will aufs Podium fahren, denn wir brauchen mehr Punkte."

Axel Bassani fuhr in Australien und Indonesien in die Top 4 Foto: Motocorsa

Platz vier in der WM reicht Bassani nicht. "Es ist okay, aber wir wollen es in die Top 3 schaffen", stellt der Ducati-Pilot klar. "Wir sind nah dran am Podium. Am Sonntag hatten wir in Mandalika nicht viel Glück. In der Zukunft brauchen wir mehr Glück. Doch nach Assen sollten wir es auf das Podium schaffen."

Axel Bassani versteht die Strafe in Lauf 2 nicht

Mit dem zweiten Rennen in Mandalika war Bassani nicht zufrieden. Vor dem Abbruch kämpfte der Motocorsa-Pilot mit der WM-Elite um den Sieg. Der Abbruch spielte Bassani nicht in die Karten. Beim Neustart verlor er den Anschluss und wurde als Achter gewertet.

"Mit dem zweiten Rennen bin ich überhaupt nicht zufrieden. Es war kein richtiges Rennen, denn wir sind nur 14 Runden gefahren. Das war für mich keine Hilfe", kommentiert Bassani.

Bei den Independent-Fahrern liegt Axel Bassani klar vor Danilo Petrucci Foto: Gold and Goose

"Beim ersten Start lag ich auf P2. Dann erhielt ich eine Strafe. Ich weiß aber nicht so richtig, wofür ich bestraft wurde. Ich habe keinen anderen Fahrer berührt", grübelt er. "Aber so ist das im Rennsport. Nicht alle Rennen können gut laufen. Das zweite Rennen lief für uns ziemlich schlecht."

Empfiehlt sich Axel Bassani für den Aufstieg ins Werksteam?

Mit seinen starken Ergebnissen bestätigte Bassani die Konkurrenzfähigkeit der Ducati Panigale V4R. Auch die Ducati-Kundenteams können an der Spitze mitmischen, was vor allem Toprak Razgatlioglu besorgt (zur Reaktion des Türken).

In der kommenden Saison will Bassani für das Ducati-Werksteam antreten. Aktuell liegt er in der WM vor Landsmann Michael Rinaldi, der in Mandalika nicht das Maximum herausholen konnte (warum Rinaldi in Lauf 2 so schlagartig zurückfiel).

Die Verträge der beiden Italiener laufen am Saisonende aus. Sollte sich Bassani weiterhin vor Rinaldi behaupten, dann könnte es einen Wechsel im Ducati-Werksteam geben. Bereits im vergangenen Jahr setzte sich Bassani einige Male gegen Rinaldi durch.

Mit Bildmaterial von Gold and Goose.