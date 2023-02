Bautista dominiert am Freitag: Droht in den Rennen eine Ducati-Dominanz?

Audio-Player laden

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gab beim Trainingsauftakt der WSBK auf Phillip Island das Tempo vor. Bautista fuhr in beiden Freitags-Trainings die Bestzeit und nahm seinen Verfolgern etwa eine halbe Sekunde ab.

Rekord-Champion Jonathan Rea (Kawasaki) erklärte nach den beiden ersten Trainings der neuen WSBK-Saison, dass er nicht weniger als drei Siege von Alvaro Bautista erwartet (zur Reaktion des Ex-Champions).

Die Konkurrenz geht davon aus, dass sich Bautista bereits in der Startphase absetzen wird und dann drei souveräne Siege einfährt, wie es 2019 bereits der Fall war.

Bautista selbst stapelt weiterhin tief und geht nicht davon aus, dass die Rennen zu einem Alleingang werden. "Ich rechne am Samstag mit Jonathan und Toprak (Razgatlioglu), aber auch mit Locatelli und meinem Teamkollegen Michael Rinaldi."

Kühlere Bedingungen für Alvaro Bautista ein Nachteil?

"Unser Renntempo war am Nachmittag ziemlich gut. Doch die Bedingungen werden am Samstag und am Sonntag anders sein. Deshalb war es heute nicht aussagekräftig", kommentiert Bautista, der eine sehr starke Vorsaison zeigte und auch beim Auftakt am Freitag viele konstant schnelle Runden fuhr.

Am Freitag war es ungewöhnlich warm: Die perfekten Bedingungen für Alvaro Bautista Foto: Gold and Goose

"Ich bin mit dem Tag sehr zufrieden, denn ich hatte ein sehr gutes Gefühl für das Motorrad. Es war ähnlich wie beim Test, doch die Bedingungen auf der Strecke waren vor allem am Nachmittag anders", vergleicht der Spanier.

"Es war ziemlich rutschig, man musste vorsichtig sein und sich stark anpassen. Ich verstand die Situation aber ziemlich gut und konnte mich auf die Bedingungen einstellen. Ich hatte meinen Spaß, auch wenn sich der Kurs nicht im idealen Zustand befand. Das Motorrad lief wirklich gut. Es war ein positiver Start", freut sich der Titelverteidiger.

Führt Michael Rinaldi das Verfolgerfeld an?

Teamkollege Michael Rinaldi kam am Freitag ebenfalls gut zurecht und belegte in der kombinierten Wertung beider Trainings die vierte Position. "Es war ein guter Tag für uns", bilanziert Rinaldi. "Am Nachmittag probierte ich eine Änderung, denn ich hatte Probleme beim Turning. Ich war mit der Änderung sehr zufrieden. Wir konnten uns verbessern."

Michael Ruben Rinaldi schob sich im FT2 auf die zweite Position Foto: Gold and Goose

"Ich fuhr meine Zeiten mit gebrauchten Reifen. Wir sollten ein sehr starkes Wochenende erleben, wenn ich mir das Renntempo anschaue. Es war wirklich ein positiver Tag für uns", freut sich der Ducati-Werkspilot, der im FT2 etwas Trainingszeit verlor, als es ein technisches Problem an der Panigale V4R gab.

Rinaldi schob sein Motorrad am Ende der Boxengasse zurück. Was war passiert? "Es war kein großes Problem", erklärt der Italiener. "Wir probierten eine Änderung. Beim Umbau übersah ein Mechaniker eine Leitung, die sich mit dem Lenkerstummel verklemmte. In der Boxengasse realisierte ich dieses Problem und hielt an."

Mit Bildmaterial von Ducati.