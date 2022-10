Baz vs. Bassani: Ausgestreckter Mittelfinger und ignorierte Strafen

Audio-Player laden

BMW-Pilot Loris Baz geriet bei der Superbike-WM in San Juan (Argentinien) mit Ducati-Pilot Axel Bassani aneinander. In der zweiten Runde stürzte Baz nach einer Berührung mit Bassani und verlor dadurch die Chance auf ein sehr gutes Ergebnis. Nach dem Sturz signalisierte Baz seinen Unmut mit einem ausgestreckten Mittelfinger. Dafür kassierte der Franzose laut eigenen Aussagen eine Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro.

Die Rennleitung gab Bassani die Schuld am Unfall und sprachen eine Long-Lap-Penalty aus. Doch Bassani trat die Strafe nicht an. Eine doppelte Long-Lap-Penalty war die Folge. Doch auch diese Strafe trat der junge Italiener nicht an. Es folgte eine Durchfahrtsstrafe, die Bassani schlussendlich absolvierte und dadurch aus den Punkterängen rutschte.

Loris Baz sammelt in Argentinien nur einen WM-Punkt

Baz machte sich nach dem Rennen auf Instagram Luft und postete ein Bild mit ausgestrecktem Mittelfinger. "Das zeigt meine Gefühlslage", teilt der WSBK-Routinier mit. "Im zweiten Rennen hatte einen wirklich sehr guten Start. Ich lag in den Top 5 und habe dann versucht, ruhig zu fahren und die Reifen zu schonen. Bassani hat mich rausgekegelt, und damit war es dann vorbei."

"Ich bin weitergefahren und auf Platz 17 gelandet, aber habe leider keine Punkte bekommen", ärgert sich Baz, der in den drei Rennen des ersten Übersee-Wochenendes nur einen WM-Punkt einfuhr.

"Nach Argentinien mit der langen Anreise zu kommen und nur einen Punkt aus dem Superpole-Rennen mitzunehmen, ist nicht gerade eine große Belohnung. Aber wir haben als Team super gearbeitet und das ganze Wochenende über nie aufgegeben", kommentiert der BMW-Pilot.

"Ich bin natürlich enttäuscht. Alle BMW-Fahrer hatten hier zu kämpfen, und ich denke, das war insgesamt nicht die leichteste Strecke für uns, aber ich glaube, ich bin das ganze Wochenende über ziemlich gut gefahren", erklärt Baz. "Ich hatte eine gute Superpole, hatte aber am Samstag im Rennen zu kämpfen. Doch für Sonntag haben wir das Bike verbessert. Wir konnten im Superpole-Rennen in den Top 9 landen."

Axel Bassani entschuldigt sich und begründet sein Verhalten

Motocorsa-Pilot Axel Bassani bedauert, dass Loris Baz im zweiten Rennen stürzte. "Zuerst einmal möchte ich mich bei Loris entschuldigen. Es war nicht meine Absicht, ihn zu Sturz zu bringen", stellt der Italiener klar.

Axel Bassani erlebte nach dem Erfolg am Samstag einen enttäuschenden Sonntag Foto: Motorsport Images

Aber warum ignorierte Bassani die Strafen? "Ich absolvierte die erste Long-Lap-Penalty nicht, weil mir auf dem Dashboard keine Nachricht von der Rennleitung angezeigt wurde ich voll auf mein Rennen konzentriert war", schildert der Ducati-Pilot.

"Ich schaute nicht auf meine Boxentafel und sah nicht, dass ich eine Strafe bekommen hatte. Ansonsten hätte ich die Strafe sofort umgesetzt. Schlussendlich bekam ich eine Durchfahrtsstrafe. Ich entschuldige mich bei meinem Team, weil ich ein gutes Ergebnis weggeworfen habe", so Bassani.

Mit Bildmaterial von Loris Baz.