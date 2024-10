Bester Nicht-Werksfahrer: Petrucci und Barni feiern emotionalen Meilenstein

Das Barni-Team hat mit Danilo Petrucci vorzeitig den Titel in der Independent-Wertung sichergestellt. Beim vorletzten WSBK-Event der laufenden Saison in Estoril sorgte Petrucci für die vorzeitige Entscheidung, obwohl das Wochenende nicht komplett nach Plan verlief. Die Saison 2024 war für Petrucci eine emotionale Achterbahnfahrt, denn im Frühjahr verletzte sich der Italiener schwer und fiel viele Wochen lang aus.

Doch in der zweiten Saisonhälfte entwickelte sich Petrucci zu einem regelmäßigen Anwärter für Podestplätze. Bisher stand er zehn Mal auf dem Treppchen. Das klare Saison-Highlight war das Triple beim Heimspiel in Cremona. Das Barni-Team jubelte aber bereits im April, als Ersatzpilot Nicholas Spinelli in einem chaotischen Samstags-Rennen in Assen als Sieger gewertet wurde.

Zum zweiten Mal in seiner Teamgeschichte nach 2018 mit Xavi Fores entschied Barni die Independent-Wertung für sich. In der laufenden Saison sammelten lediglich BMW-Speerspitze Toprak Razgatlioglu sowie das Ducati-Werksduo Nicolo Bulega und Alvaro Bautista mehr Punkte als Petrucci.

WSBK-Saison 2024 für Petrucci "eine Achterbahn der Gefühle"

"Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden mit den Meilensteinen, die wir zusammen mit dem Team erreicht haben", freut sich Petrucci über die Erfolge in diesem Jahr. "Die Saison war eine Achterbahn der Gefühle, aber seit meinem Unfall habe ich noch mehr zu schätzen gelernt, was ich in meiner Karriere erreicht habe und was ich habe."

Danilo Petrucci mauserte sich in der zweiten Saisonhälfte zu einem absoluten Spitzenfahrer Foto: Motorsport Images

"Das Team hat mich immer unterstützt, und heute feiern wir gemeinsam. Jetzt können wir ohne Druck nach Jerez fahren, um die Saison stilvoll zu beenden und uns hoffentlich den vierten Platz in der Meisterschaft zu sichern", schaut Petrucci auf das Saisonfinale.

In der Meisterschaft liegt er als WM-Vierter nur sechs Punkte vor Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes. Die Top 3 sind mittlerweile außer Reichweite. Für Petrucci und Lowes geht es somit um die Plätze vier und fünf.

Schwieriges Wochenende in Estoril: Sturz am Samstag und P7 am Sonntag

Sowohl Petrucci als auch Lowes erlebten in Estoril ein eher schwieriges Wochenende. Dabei begann das elfte WSBK-Event der laufenden Saison für Petrucci vielversprechend. "Am Freitag sind wir sehr gut gestartet und haben am Samstag um die Poleposition gekämpft, aber von diesem Moment an hatte ich große Probleme mit der Beschleunigung aus den Kurven heraus", beklagt er.

Das WSBK-Wochenende in Estoril verlief für Danilo Petrucci nicht perfekt Foto: Barni

"Im ersten Rennen bin ich gestürzt, als ich versucht habe, an der Spitzengruppe dranzubleiben, und im zweiten Rennen hatten wir nicht genug, um es besser zu machen", erklärt Petrucci, der am Sonntag Siebter wurde. Den Sprint beendete er auf P5. "Es war eines der härtesten Wochenenden der Saison", bilanziert der ehemalige MotoGP-Werkspilot.

Barni-Teamchef Marco Barnabo reagierte erleichtert, als am Sonntag feststand, dass sein Team zum zweiten Mal den Independent-Titel sichergestellt hat: "Ich bin froh, einen Titel nach Hause gebracht zu haben, der uns seit 2018 gefehlt hat. Es waren schwierige Saisons, aber wir haben mit dem gleichen Engagement wie immer weitergearbeitet, und dafür möchte ich allen Menschen und Sponsoren danken, die uns die Treue gehalten haben."

Barni-Teamchef Marco Barnabo war einer der ersten Gratulanten Foto: Motorsport Images

"In diesem Jahr sehen sie die Ergebnisse, die sie verdienen. Angefangen bei den Fahrern, Danilo und auch Nicholas, die uns Punkte für die Teammeisterschaft einbrachten. Die Crew, die an der Strecke arbeitet, und diejenigen, die zu Hause bleiben, aber vor allem meine Familie, die voll und ganz in dieses Abenteuer involviert ist", bedankt sich Barnabo bei seiner Mannschaft.