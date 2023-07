BMW 2024: Michael van der Mark gibt Update über Verletzung und Zukunft

BMW-Werkspilot Michael van der Mark kehrte beim WSBK-Event in Donington ins Fahrerlager der Superbike-WM zurück. Der Niederländer, der sich beim Heimrennen in Assen den Oberschenkel brach, mischte sich in England unter die Leute, beobachte die Arbeit in der BMW-Box und sprach über seine Verletzung und seine Zukunft.

"Es wird besser und heilt besser, als wir erwartet haben", berichtet Van der Mark, der bereits einen Trackday mit seinem privaten BMW-Superbike absolvierte. "Ich fuhr vor einigen Tagen in Assen. Ich kann immer fahren, vor allem in Assen. Doch ich spürte, dass ich vor allem bei den Richtungswechseln zu kämpfen hatte."

"Es war schön, zu fahren. Es hat Spaß gemacht. Doch ich war nicht bereit für ein Rennevent", verrät der Niederländer. Ein Comeback bei der WSBK in Imola in zwei Wochen ist aber noch nicht vom Tisch.

Kehrt Michael van der Mark bereits in Imola zurück?

"Ich werde nächste Woche testen und mich dann entscheiden, ob ich in Imola fahre. Sicher kann ich fahren, aber ich werde nicht fahren, um nur dabei zu sein. Ich will vollkommen fit sein und mit voller Stärke antreten. Ansonsten ergibt es keinen Sinn", stellt Van der Mark klar.

Michael van der Mark wurde seit 2022 durch drei schwere Verletzungen zurückgeworfen Foto: Motorsport Images

Mangelnde Motivation ist für Van der Mark kein Problem. Obwohl der WSBK-Routinier im Vorjahr viele Rückschläge verkraften musste und in Assen erneut zurückgeworfen wurde, will er seine Karriere fortsetzen.

"Ich hatte es bereits satt, als ich eine Woche lang Zuhause saß. Die Motivation kehrte zurück. Das ist mein Leben und es ist das, was ich machen möchte. Ich will Rennen fahren, gewinnen und mich verbessern", so Van der Mark.

BMW ohne Michael van der Mark vom Kurs abgekommen

Das WSBK-Projekt von BMW kam zuletzt etwas vom Kurs ab. Die Probleme sind zweifellos auch auf das Verletzungspech von Van der Mark zurückzuführen, der auf Grund seiner Verletzungen im Vorjahr kaum einen Beitrag leisten konnte.

BMW-Werkspilot Scott Redding erlebte zuletzt schwierige Zeiten Foto: BMW Motorrad

"Wir machten bei diesem Projekt zu Beginn einige Fortschritte, doch jetzt war es zwei Jahre lang schwierig", bedauert Van der Mark. "Für das Team ist es schwierig, mit anderen Fahrern zu arbeiten. Es ist einfacher, wenn man alles auf den bewährten Fahrern aufbaut. Ich bin jetzt noch motivierter. BMW liefert viele neue Teile. Sie pushen sehr hart. Die Motivation ist nie ein Problem für mich."

Wer wird 2024 Teamkollege von Toprak Razgatlioglu?

Im kommenden Jahr wird Ex-Weltmeister Toprak Razgatlioglu für das BMW-Werksteam starten. "Es war sicher für alle eine große Überraschung. Es ist interessant und zeigt, dass BMW hinter dem Projekt steht. Sie haben einen Weltmeister für das Projekt begeistert. Das zeigt, dass sie gewinnen wollen", kommentiert Van der Mark.

Toprak Razgatlioglu wechselt nach vier Jahren bei Yamaha zu BMW Foto: Yamaha

Doch der Razgatlioglu-Deal hat zur Folge, dass BMW drei Fahrer für zwei Plätze hat, sofern Scott Redding seine Option zieht. "Ich muss mir keine Sorgen um meine Zukunft machen. Sie werden es sicher bald verkünden", zeigt sich Van der Mark selbstbewusst, dass es für ihn 2024 bei BMW weitergeht.

Wäre im Zweifel ein "Abstieg" ins Bonovo-Team eine Alternative, das mit identischem Material antritt und eine sehr enge Verbindung zur Werksmannschaft pflegt? "Nein", stellt Van der Mark unmissverständlich klar.

Michael van der Mark freut sich über die Transparenz bei BMW

Van der Mark will weiterhin für das BMW-Werksteam antreten. Dass sein schwerer Sturz in Assen auf die Kappe seiner Mannschaft ging, ändert daran nichts. Nach dem verhängnisvollen Highsider nahm BMW die Schuld auf die eigene Kappe und entschuldigte sich bei Van der Mark.

Michael van der Mark verletzte sich wegen einem technischen Problem Foto: Gold and Goose

"Es wurde ein Fehler bei der Abstimmung gemacht. Doch ich mache auch Fehler. Jeder kann Fehler machen", bemerkt Van der Mark. "Es bescherte mir ein gutes Gefühl, dass BMW offen darüber sprach."

"Wir machen alle Fehler. Leider endete dieser Fehler für mich schmerzhaft. Sie haben aber Respekt gezeigt, indem sie den Fehler zugegeben haben. Ich bin mir sehr sicher, dass es nicht erneut passieren wird", so der 30-Jährige aus Gouda.

Mit Bildmaterial von BMW.