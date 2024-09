BMW atmet auf: Toprak Razgatlioglu darf bei der WSBK in Aragon teilnehmen!

Toprak Razgatlioglu steht vor seinem Comeback in der Superbike-WM. Am Donnerstag bestand der BMW-Werkspilot die medizinische Untersuchung in Aragon (Spanien) und darf am ersten Freien Training am Freitag teilnehmen. Danach muss Razgatlioglu erneut untersucht werden, um die Frage zu klären, ob er den Rest des Rennwochenendes bestreiten kann.

Nach seinem schweren Sturz in Magny-Cours verpasste Razgatlioglu die Rennen in Frankreich. Und auch beim darauffolgenden WSBK-Event in Cremona (Italien) konnte Razgatlioglu nicht antreten. Der Türke ließ sich in Österreich im Red Bull Athlete Performance Center behandeln, während seine Gegner erstmals auf dem für die Superbike-WM neuen Kurs in Cremona gegeneinander antraten.

In Summe verpasste Razgatlioglu sechs Rennen. Dadurch schrumpfte sein WM-Vorsprung von 92 auf 13 Zähler. In Magny-Cours machte Herausforderer Nicolo Bulega mit seinen beiden Siegen am Sonntag 37 Punkte gut. In Cremona kassierte der Italiener 42 Punkte und robbte sich damit an den Spitzenreiter heran.

Toprak Razgatlioglu realisierte schnell, dass der WM-Titel in Gefahr gerät

Razgatlioglu hatte Flugverbot und verfolgte die WSBK-Rennen auf dem Bildschirm. "Es war für mich wirklich schwierig, denn ich konnte nicht nach Hause fliegen", bemerkt der Türke, der die Zeit in Frankreich, Italien und Österreich verbrachte.

Nicolo Bulega gewann in Toprak Razgatlioglus Abwesenheit zwei Rennen und machte 79 Punkte gut

Foto: WorldSBK.com

Bei den jüngsten Untersuchungen zeigte sich, dass die angeschlagene Lunge große Fortschritte erzielt hat. "Ich musste beinahe weinen, als ich das erfuhr", gesteht Razgatlioglu. Noch am zurückliegenden Wochenende herrschte große Unklarheit, ob und wann die Startnummer 54 zurückkehrt.

Toprak Razgatlioglu war ab Magny-Cours nur noch Zuschauer

Foto: BMW Motorrad

Dass der WM-Leader in Aragon wieder antreten kann, sorgt für große Erleichterung, denn der auf 13 Punkte geschrumpfte Vorsprung hat den BMW-Verantwortlichen große Sorgenfalten beschert. "Es sah so aus, dass wir die Meisterschaft verlieren, wenn wir nicht hierhin gekommen wären", so Razgatlioglu.

Schutzausrüstung rettete Toprak Razgatlioglus Leben

Die Bilder vom fatalen Sturz in Magny-Cours hat sich Razgatlioglu angeschaut. "Ich hatte großes Glück", ist sich der BMW-Pilot bewusst. "Ich wäre vielleicht nicht mehr hier, wenn ich mich nur eine Sekunde später vom Motorrad getrennt hätte."

Toprak Razgatlioglu lobt die Funktion des Airbags seiner Lederkombi

Foto: WorldSBK.com

"Nach dem Sturz versuchte ich, meine Position mit meinen Händen zu beeinflussen. Ich drehte mich sofort und erkannte, wohin ich steuere. Ich muss mich bei Dainese bedanken. Der Airbag hat unglaublich gut funktioniert", kommentiert Razgatlioglu den Horrorsturz in Frankreich.

Offen ist, wie fit der WM-Leader bei seiner Rückkehr in die Superbike-WM ist. In der Zwangspause konnte Razgatlioglu nur bedingt trainieren. Das ändert aber nichts an den Ambitionen des Ex-Champions. In Aragon will sich Razgatlioglu in alter Stärke präsentieren.

Toprak Razgatlioglu strebt seinen ersten WSBK-Sieg in Aragon an

Foto: Circuitpics.de

"Ich bin hier, um zu gewinnen. Das ist mein Ziel. In meiner WSBK-Karriere konnte ich hier noch nie gewinnen", stellt Razgatlioglu klar. Der Sieg wird in Aragon nur über Ducati gehen. Das weiß auch Razgatlioglu, der einen harten Freitag erwartet: "Nach meiner Verletzung konnte ich nicht trainieren. Ich musste mich ausruhen. Freitag wird sicher kein einfacher Tag für mich."

Wird Vorjahressieger Alvaro Bautista der größte Gegner?

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista konnte seit April kein WSBK-Rennen gewinnen, will diese Durststrecke beim Heimspiel in Aragon aber beenden. Der Spanier ist weiterhin angeschlagen. In Magny-Cours brach sich Bautista eine Rippe.

Die Rückkehr von WM-Leader Razgatlioglu und Rekord-Champion Jonathan Rea bewertet Bautista positiv: "Ich freue mich, dass Toprak und Jonathan fit sind, um wieder zu fahren. Es ist toll, alle Fahrer im Feld zu sehen."

Alvaro Bautista will endlich wieder Rennsiege feiern

Foto: Motorsport Images

Bautista sieht Razgatlioglu als Favorit an: "Hoffentlich kann er das Motorrad wie zuvor fahren und hat keine Probleme. Seine Verletzung war ziemlich schlimm. Davon erholt man sich nicht in wenigen Wochen. Wenn er normal fahren kann, dann wird er sehr stark sein und in allen drei Rennen um die Siege kämpfen."

Durch Razgatlioglus Rückkehr schwinden Bautistas WM-Hoffnungen. "Rechnerisch können wir um den Titel kämpfen, doch daran denke ich nicht", bemerkt der Titelverteidiger, der aktuell 82 Punkte Rückstand hat.

Teamkollege Nicolo Bulega ist deutlich näher dran. "Ich denke an die Meisterschaft, aber nicht zu sehr", kommentiert der Italiener, der in Magny-Cours und Cremona 79 Punkte aufholte.