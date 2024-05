BMW-Aufgebot für die WSBK 2024: Teamwork statt One-Man-Show

Vor einem Jahr stand BMW vor der Entscheidung, mit welchem Fahrer man in der WSBK-Saison 2024 neben Neuzugang Toprak Razgatlioglu weitermachen soll. Scott Redding hatte eine Option für die Zukunft. Michael van der Mark war erneut verletzt und konnte seine Fähigkeiten nicht in Ergebnisse umwandeln. Die Wahl fiel schlussendlich auf Van der Mark. Redding hingegen wurde im Satelliten-Team untergebracht.

Schaut man sich die Stimmung im BMW-Werksteam und die Ergebnisse an, dann haben die BMW-Verantwortlichen die richtige Entscheidung getroffen. Razgatlioglu und Van der Mark harmonieren perfekt und greifen sich gegenseitig unter die Arme. Im Qualifying ziehen sich die beiden BMW-Werkspiloten gegenseitig und werten die Sessions oft gemeinsam aus.

Teammanager Shaun Muir erinnert sich an die Situation im Vorjahr. "Einer der Fahrer musste das Team verlassen", blickt Muir zurück und nennt den Grund, warum Redding aus dem Team flog: "Michael verfügt über eine andere Mentalität. Das war einer der Hauptgründe, warum wir uns so entschieden haben."

"Michael und Toprak machen ihre Debriefs zusammen, sie arbeiten zusammen und unterhalten sich zusammen. Das sieht man nicht so oft in den anderen Teams", lobt Muir die Arbeitsweise seiner beiden Fahrer.

BMW-Teammanager Shaun Muir jubelt mit Toprak Razgatlioglu Foto: Circuitpics.de

BMW 2022/2023: Scott Redding und Michael van der Mark waren Rivalen Foto: BMW Motorrad

Shaun Muir sprach sich für Michael van der Mark aus Foto: Dominik Lack

Was Scott Redding zur Situation bei BMW sagt

Für Scott Redding verliefen die beiden Jahre im BMW-Werksteam unterm Strich enttäuschend, auch wenn es vereinzelte Höhen gab. Doch mit der Zeit wurde die Kritik des Briten immer lauter.

Die Stimmung bei BMW hat sich komplett verändert. Dafür macht Redding aber vor allem die Erfolge verantwortlich. "Jetzt sind alle entspannter. Es gibt nicht mehr diesen Druck, gewinnen zu müssen. Jetzt können sich alle entspannen", stellt Redding nach den Razgatlioglu-Siegen fest.

Scott Redding kam in der laufenden Saison noch nicht richtig in Schwung Foto: Circuitpics.de Motorsport-Total.com, dass er das Gefühl hat, mit seiner Arbeit den Grundstein für die aktuellen Erfolge gelegt zu haben. "Im vergangenen Jahr deuteten sich Veränderungen an", erinnert sich Redding. "Es gab bei BMW etwa 30 personelle Änderungen. Das alles passierte zur Halbzeit der Saison 2023. Seitdem ich bei BMW bin, hat sich vieles verändert. Für einige dieser Änderungen haben wir hart gekämpft."

Hinter den Erwartungen: Scott Redding ist aktuell nur WM-18. Foto: Circuitpics.de

Großer Frust: Scott Redding äußerte sich 2022 und 2023 oft sehr kritisch Foto: Motorsport Images

In der laufenden Saison kam Redding noch nicht richtig in Schwung. Nach den ersten drei Events liegt der ehemalige Vizechampion nur auf der 18. Position der Fahrerwertung. In Phillip Island, Barcelona und Assen sammelte Redding in Summe 18 Punkte. Nachfolger Razgatlioglu hat bereits 117 Zähler auf seinem Konto.

Mit Bildmaterial von BMW Motorrad.