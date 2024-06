BMW: Bonovo zieht sich nach der WSBK 2024 zurück! Was wird mit Redding?

Das Bonovo-Team zieht sich nach der Saison 2024 aus der Superbike-WM zurück. Das bestätigte BMW am Montag nach dem WSBK-Wochenende in Misano. Bonovo-Teambesitzer Jürgen Röder macht "persönliche Gründe" für das Aus verantwortlich.

Im gleichen Atemzug verkündete BMW, dass Michael van der Mark auch in der WSBK-Saison 2025 als Teamkollege von Toprak Razgatlioglu an den Start geht. Somit hat BMW mit Razgatlioglu, Van der Mark und Scott Redding drei Fahrer für zwei Plätze unter Vertrag.

In der WSBK-Saison 2020 tauchte das Bonovo-Team bei vereinzelten Wildcard-Einsätzen mit Jonas Folger auf. Damals verwendete die Mannschaft noch Material von Yamaha. In der WSBK-Saison 2021 stieg das Team mit IDM-Champion Folger als Stammfahrer in die WM ein.

Jürgen Röder macht "persönliche Gründe" verantwortlich und bedankt sich bei BMW Foto: BMW Motorrad

Hiobsbotschaft einen Tag nach dem großen Triumph

"Wir bedauern Jürgen Röders Entscheidung, das Engagement in der WSBK nicht fortzuführen, haben aber gleichzeitig Verständnis dafür", kommentiert BMW-Motorrad-Sportdirektor Marc Bongers, der mit Toprak Razgatlioglu in Misano drei Siege feierte, während die Bonovo-Mannschaft erneut ein schwieriges Wochenende erlebte.

"Wir danken dem gesamten Bonovo-Team, Jürgen Röder und Teammanager Michael Galinski, die das Team mit viel Herzblut und Leidenschaft geführt haben, den Fahrern, den Technikern und Mechanikern sowie allen weiteren Beteiligten für die großartige und professionelle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren", so Marc Bongers.

Marc Bongers (BMW) feierte in Misano drei Siege, verlor aber das Satelliten-Team Foto: Motorsport Images

Warum Michael van der Marks Vertrag verlängert wurde

Eine Rückkehr ins Werksteam ist ausgeschlossen, denn BMW verkündete am Montag, dass Michael van der Mark auch in der Saison 2025 als Teamkollege von Razgatlioglu für das Werksteam antritt.

"Wir freuen uns sehr, mit Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark weiterhin zwei absolute Spitzenfahrer für unser Werksteam in der Superbike-Weltmeisterschaft 2025 zu haben", erklärt Marc Bongers. "Beide haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie zu den Besten gehören und werden auch in der nächsten Saison ein schlagkräftiges Fahrerduo auf unserer BMW M1000RR bilden."

BMW setzt auch 2025 auf Michael van der Mark und Toprak Razgatlioglu Foto: Motorsport Images

"Ich bin sehr glücklich damit, wie das Team arbeitet, wie die BMW M1000RR funktioniert und wie wir sie weiter verbessern. Es ist fantastisch, bleiben zu können. Das gibt mir auch viel Selbstvertrauen für den Rest der Saison. Ich bin bereit, mit dem Team unseren guten Weg fortzusetzen und noch besser aufgestellt ins nächste Jahr zu gehen", so der Niederländer.

Mit Bildmaterial von BMW.