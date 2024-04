BMW feiert in der WSBK endlich Siege: "Andere haben ähnlich lange gebraucht"

Mit zwei Siegen beim zweiten WSBK-Wochenende der Saison hat BMW-Neuzugang die Erwartungen deutlich übertroffen. Nachdem Razgatlioglu bereits beim Saisonauftakt in Australien in die Top 3 fuhr, setzte er beim Europaauftakt in Barcelona zu zwei Laufsiegen an und ließ die BMW-Manager jubeln.

Bei BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers haben die Siege eine große Erleichterung gesorgt. Seit der WSBK-Saison 2019 versuchte Bongers mit BMW, in der seriennahen Meisterschaft Fuß zu fassen und erlebte abgesehen von einigen Highlights viele schwierige Momente.

Doch die Verpflichtung von Razgatlioglu hat bei BMW für einen frischen Wind gesorgt. Mit dem neuen Testteam, neuem Personal in vielen Schlüsselpositionen und Razgatlioglus Talent konnte BMW im zurückliegenden Winter deutliche Fortschritte erzielen.

"Das Motorrad wurde im Winter verbessert. Aber auch das Team ist von der Struktur jetzt gefestigter", stellt BMW-Teammanager Shaun Muir fest. "Toprak hat dieses Projekt auf die nächste Stufe gehoben. Er macht den Unterschied aus."

Marc Bongers und Shaun Muir erlebten viele Höhen und Tiefen Foto: BMW Motorrad

BMW musste lange auf einen Sieg in einem WSBK-Hauptrennen warten

Doch der Knoten platzte erst durch Razgatlioglus Verpflichtung und die Umstrukturierungen im Hintergrund. "Dieses Projekt hat eine lange Zeit gebraucht, um dieses Niveau zu erreichen. Doch auch andere Hersteller haben ähnlich lange gebraucht", vergleicht Teammanager Shaun Muir.

"Yamaha war lange Zeit dabei, bevor sie den heiligen Gral gefunden und ihre erste Meisterschaft seit Spies gewonnen haben", verweist Shaun Muir auf das R1-Projekt, das 2021 mit Razgatlioglu die Meisterschaft gewann.

Toprak Razgatlioglu möchte bereits in seiner ersten BMW-Saison um den Titel kämpfen Foto: BMW Motorrad

"Der neue Chef von BMW Motorrad steht voll dahinter. Ich denke, wir dass diese Hingabe auch in den kommenden zwei oder drei Jahren sehen werden. Mindestens! Es bringt zum Ausdruck, was BMW in dieser Meisterschaft erreichen möchte. Die Verpflichtung von Toprak war die erste Bestätigung dessen", schildert Shaun Muir.

Wären die Siege ohne das Testteam nicht möglich gewesen?

Der BMW-Teammanager betont aber auch, wie wichtig der Beitrag des neuen Testteams ist, das mit Sylvain Guintoli und Bradley Smith stark besetzt ist. "Ich bin mir nicht sicher, ob wir ohne das Testteam jetzt dieses Niveau erreicht hätten. Wenn wir das Testteam ein Jahr eher gehabt hätten, dann wäre es schneller gegangen", bemerkt Shaun Muir.

Ex-Weltmeister Sylvain Guintoli unterstützt das BMW-Testteam Foto: Motorsport Images

"Natürlich braucht man schlussendlich hochqualifizierte Fahrer, die das alles auf das nächste Level bringen", erklärt Shaun Muir und bezeichnet das BMW-Testteam als wichtigen Teil der Struktur: "Wir benötigen die Unterstützung, damit wir um eine Meisterschaft kämpfen können."

Mit Bildmaterial von BMW Motorrad.